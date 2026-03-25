Российские врачи спасли мальчика с орехами в бронхах

Фото: iStock/Gumpanat

В Москве спасли мальчика, у которого в дыхательных путях застряли орехи. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в своем канале в мессенджере Max.



Ребенок поступил в детскую больницу имени Башляевой с одышкой, свистящим дыханием и болями в груди. Врачи провели бронхоскопию и обнаружили в бронхах застрявшие орехи кешью.

Операция прошла успешно. После нескольких дней наблюдения и контрольных осмотров мальчика юного пациента домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что врачи Морозовской детской больницы в Москве восстановили зрение подросткам, пострадавшим при взрыве во время химического эксперимента.

Лидия Пономарева

