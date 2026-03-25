Врач озвучил серьезные последствия хронического недосыпа
Регулярный сон продолжительностью менее шести часов способен спровоцировать развитие заболеваний различных систем организма. Об этом предупредил врач‑невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского Университета Серго Центерадзе в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, кратковременное сокращение времени сна до пяти-шести часов вряд ли вызовет критические последствия. Однако даже такой режим может негативно сказаться на самочувствии человека в течение дня. Из-за недосыпа ухудшается концентрация внимания и работоспособность, повышается уровень агрессии, возникает подавленность.
Серьезная опасность возникает при длительном дефиците сна — если ситуация сохраняется на протяжении нескольких месяцев или лет. В таких случаях, как подчеркнул Центерадзе, научно подтверждена связь между сокращением продолжительности сна и повышением риска онкологических заболеваний.
Читайте также: