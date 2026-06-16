«Неминуемая гибель»: Врач назвал тотальную ошибку при первой помощи после укуса змеи

16 июня 2026, 18:34

Врач Черлин: опасная ошибка при первой помощи после укуса змеи — наложение жгута

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Каждый год в российских лесах фиксируют десятки укусов змей, но далеко не все пострадавшие знают, как правильно оказать первую помощь. Мифы о «высасывании яда» и «жгуте» кочуют из поколения в поколение, хотя медики давно признали их опасными.





Доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин в беседе с «Радио 1» назвал самой опасной ошибкой при первой помощи — наложение жгута. Этот метод давно признан неэффективным и даже вредным.





«Нельзя накладывать жгут категорически. До сих пор в некоторых руководствах пишут, что надо накладывать жгут. Это старые данные, которые ещё в тридцатые-сороковые годы переписали. Сейчас уже совершенно очевидно: жгут приносит только вред», — подчеркнул он.

«Сразу после укуса, если есть ножик, нужно "полосануть" по месту укуса. Не ждать, не думать. Речь не идёт о разрезе до костей, но разрез, из которого пойдёт кровь. И массажем пытаться выдавить кровь из ранки. Сначала кровь почти не будет идти, потому что под действием яда она сворачивается. Надо полить это место горячей водой, чаем, чтобы сосуды расширились. Как только из ранки начинает идти нормальная кровь —продезинфицировать, завязать и как можно быстрее к врачу», — подробно описал алгоритм действий герпетолог.

«Если сильный стресс — отравление происходит тяжелее. Задача того, кто рядом, — не дать человеку запаниковать. Укушенная конечность не должна слишком сильно двигаться. И как можно быстрее к врачу. Укус гадюки — это опасно, но вовсе не значит неминуемую гибель», — резюмировал Черлин.