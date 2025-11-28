Пытавшегося спасти жабу россиянина атаковала змея на Бали
Россиянин на индонезийском острове Бали попытался спасти жабу и столкнулся с огромной змеей, которая его атаковала. Этот инцидент запечатлели на видео, опубликованном Telegram-каналом Shot.
На записи девушка просит своего спутника помочь жабе, которая прыгнула к ним на виллу, убежать от голодной рептилии. Однако змея внезапно нападает на автора видео и быстро уползает по лестнице на улицу.
Ранее сообщалось о туристе, который упал за борт круизного лайнера компании TUI во время рейса на Канары и пропал без вести.
По данным The Sun, инцидент произошёл на 14-палубном судне Marella Explorer 2.
Читайте также: