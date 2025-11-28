Пытавшегося спасти жабу россиянина атаковала змея на Бали

28 ноября 2025, 21:01

Фото: istockphoto/CreativeNature_nl

Россиянин на индонезийском острове Бали попытался спасти жабу и столкнулся с огромной змеей, которая его атаковала. Этот инцидент запечатлели на видео, опубликованном Telegram-каналом Shot.