В квартире, где ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, нашли зоопарк
В квартире, где 16-летнюю девочку укусила ядовитая змея, обнаружили целый «зоопарк» запрещённых к домашнему содержанию животных. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Проверка природоохранной прокуратуры показала, что помимо буйной куфии в семье содержались вараны, ящерицы и другие змеи, среди которых была краснокнижная. Документов на их приобретение и содержание не оказалось.
Все животных изъяли. На родителей девочки завели административное дело за нарушение правил охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.
