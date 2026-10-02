«Немой убийца»: Врач рассказала, как неощущаемые симптомы могут привести к слепоте и инфаркту и почему давление нужно контролировать

02 октября 2026, 14:01

Врач Дворина: артериальная гипертензия приводит к слепоте и инфаркту

Фото: IStock/asadykov

Всем известно, что гипертонию называют «немым убийцей». И, по словам специалстов, это не случайно: она годами может не давать о себе знать, а первым её «симптомом» нередко становится инфаркт, инсульт или внезапная слепота.





Врач-кардиолог Ольга Дворина в беседе с «Радио 1» объяснила, что опасность артериальной гипертензии в том, что человек долгое время не ощущает никаких симптомов, но разрушительные процессы в организме уже идут.





«При этом заболевании ничего не болит и не беспокоит. Но в этот момент поражаются сосуды, почки, сердце, страдают все органы зрения и головной мозг», — сказала она.

«Бывают случаи, когда человек слепнет, и только в этот момент ему ставят диагноз. Тогда у человека развивается инфаркт или нарушение мозгового кровообращения, и выясняется, что он много лет страдает артериальной гипертензией. Если повышенное давление выявили случайно — при диспансеризации или самостоятельном измерении, — нельзя откладывать визит к врачу», — отметила Дворина.

«Регулярное измерение давления — простая привычка, которая может предотвратить катастрофу», — резюмировала собеседница.