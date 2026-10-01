Врач развеяла миф о «волшебной таблетке» от ОРВИ
Инфекционист Даева: универсального средства от ОРВИ не существует
Врач-инфекционист Евгения Даева заявила, что универсального средства от ОРВИ не существует.
В беседе с «Известиями» специалист сообщила, что профилактический приём противовирусных препаратов и иммуномодуляторов не даёт результата.
«Волшебной таблетки, которая исцелит за один день, не существует. Или волшебная таблетка, которая сделает неуязвимым, — такой тоже не существует», — подчеркнула она.Эффективная защита, по словам врача, складывается из ответственного отношения к своему состоянию и базовых мер профилактики: здорового образа жизни, своевременной вакцинации от гриппа, гигиены и изоляции при первых симптомах.
«Что касается профилактического приёма так называемых противовирусных средств — в них нет никакого толку. Приём иммуномодуляторов я тоже не считаю оправданным: иммунная система устроена достаточно хорошо, чтобы в неё вмешиваться без видимых на то причин. Прочие средства — мази в нос, интерфероны и т.д. — не обладают доказанной эффективностью», — отметила Даева.Инфекционист предостерегла и от народных средств.