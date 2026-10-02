Врач рассказала, с чем может быть связано изменение цвета глаз

02 октября 2026, 11:24

Врач Шилова: воспаление или травма глаз могут изменить их цвет

Фото: iStock/FabrikaCr

Заметное изменение оттенка глаз у взрослого человека не всегда связано с возрастными особенностями. Как рассказала RT профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова, подобные изменения могут быть вызваны воспалением, травмой, перераспределением пигмента или воздействием лекарственных препаратов.





По словам специалиста, основной фактор, определяющий цвет глаз, — количество и распределение пигмента в радужной оболочке. В детстве этот процесс еще продолжается, тогда как у большинства взрослых оттенок глаз остается относительно стабильным. При этом визуально глаза могут выглядеть светлее или темнее в зависимости от освещения, размера зрачка и даже цвета одежды.



Шилова также обратила внимание на особенность, которая может встречаться у пожилых людей. По краю роговицы у них иногда формируется сероватое кольцо. Обычно оно не влияет на зрение, однако способно создать впечатление, будто цвет глаз изменился, хотя радужная оболочка при этом остается прежней.





«Обычно оно не ухудшает зрение, но создаёт впечатление, что изменился цвет глаз, хотя сама радужка осталась прежней. Настоящее изменение цвета бывает связано с воспалением, травмой, перераспределением пигмента или действием лекарств. Например, некоторые капли от глаукомы постепенно делают радужку темнее. Самостоятельно отменять их из-за этого нельзя», — подчеркнула собеседница RT.

«Но если один глаз стал заметно отличаться от другого, появилось новое или увеличивающееся пятно на радужке, нужно обратиться к офтальмологу в ближайшее время. Если одновременно возникли боль, покраснение, светобоязнь или ухудшение зрения, осмотр необходим в тот же день», — заключила врач.