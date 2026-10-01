Ветврач рассказала, чем сырая осень опасна для собак, не успевших обрасти тёплой шубкой
В конце сентября и начале октября собаки подвержены риску переохлаждения, даже больше, чем в зимние месяцы. Это связано с тем, что у них ещё не успевает сформироваться плотный зимний подшёрсток, который обычно защищает от холода. В это время года также возрастает опасность из-за повышенной влажности и холодного ветра. Об этом Life.ru сообщила ветеринарный врач, терапевт, хирург, главный врач и основатель сети ветеринарных клиник «Василёк» Татьяна Гольнева.
Согласно ее мнению, животные, у которых отсутствует или слабо развит подшёрсток, особенно чувствительны к повышенной влажности и холодному ветру. На прогулке их может буквально продувать. Владельцы часто не считают сентябрь и начало октября по-настоящему холодными месяцами, поэтому могут не думать о тёплой одежде для своих питомцев, хотя к вечеру она уже может понадобиться.
В межсезонье существует ещё одна опасность. Как отмечает ветеринар, весной и осенью повышается риск заражения респираторными инфекциями у животных. Чтобы минимизировать этот риск, врач советует не затягивать прогулки в сырую и холодную погоду, избегать контакта питомца с собаками, которые чихают или выглядят больными, а также ежегодно проводить вакцинацию животного от основных инфекций, подчеркнула Гольнева.
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