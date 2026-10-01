Ветврач рассказала, чем сырая осень опасна для собак, не успевших обрасти тёплой шубкой

01 октября 2026, 14:38

Ветврач Гольнева: Осенью собаки могут мёрзнуть сильнее, чем зимой

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

В конце сентября и начале октября собаки подвержены риску переохлаждения, даже больше, чем в зимние месяцы. Это связано с тем, что у них ещё не успевает сформироваться плотный зимний подшёрсток, который обычно защищает от холода. В это время года также возрастает опасность из-за повышенной влажности и холодного ветра. Об этом Life.ru сообщила ветеринарный врач, терапевт, хирург, главный врач и основатель сети ветеринарных клиник «Василёк» Татьяна Гольнева.