«Необратимые ошибки»: Адвокат оценил перспективы возвращения смертной казни в России

06 августа 2026, 10:59

Адвокат Воропаев: возвращение смертной казни в РФ практически невозможно

Фото: iStock/Zeferli

Журналист Владимир Соловьёв предложил вернуть смертную казнь и казнить тех, кто взорвал блогера Владлена Татарского в апреле 2023 года. Он подчеркнул, что «жаждет отмщения и справедливости».





Однако член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что в России возвращение смертной казни практически невозможно. Это подтверждается как законодательными нормами, так и официальной позицией властей.





«Смертная казнь формально есть в УК РФ (ст. 59 УК РФ), но с 1996 года не применяется. В 1999 году Конституционный суд ввел мораторий, а в 2009 году закрепил его до ратификации Европейской конвенции. Это привело к замене высшей меры на пожизненное заключение даже для террористов (например, фигуранты дела "Крокус Сити Холла" получили именно его)», — сказал он.

«В 2025 году генпрокурор Игорь Краснов прямо заявил: "Россия не может вернуть смертную казнь. Это окончательная позиция государства". Сторонникам отмены моратория также не стоит забывать о необратимости судебных ошибок, которых немало: например, по делу Чикатило было несколько осужденных лиц, в дальнейшем реабилитированных, но уже расстрелянных. Конституционная норма защищает право на жизнь», — отметил Воропаев.