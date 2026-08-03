Адвокат блогера Артема Чекалина описал его состояние в СИЗО

03 августа 2026, 15:46

Адвокат Артема Чекалина заявил, что с блогером все хорошо

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков рассказал о состоянии своего подзащитного. Сейчас блогер содержится в московском СИЗО-2 «Бутырка».





По словам защитника, которые приводит Super, с бывшим мужем блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) все в порядке — настолько, насколько это возможно в следственном изоляторе.

«У него все хорошо, в той мере, в которой может быть в СИЗО», — сказал собеседник издания.