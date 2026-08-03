Адвокат блогера Артема Чекалина описал его состояние в СИЗО
Адвокат Артема Чекалина заявил, что с блогером все хорошо
Адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков рассказал о состоянии своего подзащитного. Сейчас блогер содержится в московском СИЗО-2 «Бутырка».
По словам защитника, которые приводит Super, с бывшим мужем блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) все в порядке — настолько, насколько это возможно в следственном изоляторе.
«У него все хорошо, в той мере, в которой может быть в СИЗО», — сказал собеседник издания.Напомним, Чекалина признали виновным в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В апреле суд приговорил его к семи годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 194 миллиона рублей.
После приговора блогера отправили в СИЗО «Капотня», затем перевели в следственный изолятор «Бутырка». Там он дожидается отправки в колонию.