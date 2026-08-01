Адвокат Лерчек рассказал, почему многомиллионный штраф не смогут заменить на реальный срок

01 августа 2026, 15:23

Блогер Лерчек планирует обжаловать приговор суда

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, предварительно намерена обжаловать решение суда по своему делу. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката блогерши Константина Третьякова.