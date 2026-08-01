Адвокат Лерчек рассказал, почему многомиллионный штраф не смогут заменить на реальный срок
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, предварительно намерена обжаловать решение суда по своему делу. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката блогерши Константина Третьякова.
По словам защитника, сторона Лерчек не согласна с вынесенным приговором и планирует воспользоваться правом на обжалование. Сейчас адвокаты изучают решение суда и готовят дальнейшие процессуальные действия.
Ранее блогерше назначили крупный штраф, который стал одним из самых обсуждаемых моментов дела. После этого появились вопросы о том, что будет, если выплатить назначенную сумму не получится, и может ли наказание быть изменено на более строгое.
Константин Третьяков пояснил, что в этом случае заменить штраф на реальный срок лишения свободы не смогут, поскольку он назначен как дополнительное наказание. По словам адвоката, речь идет именно о финансовом взыскании, а не об альтернативном варианте наказания в виде заключения. Таким образом, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов обжалования и возможных решений суда вышестоящей инстанции.
Сама Лерчек пока публично не комментировала детали дальнейших действий, однако ее защита продолжает работу над обжалованием приговора.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России