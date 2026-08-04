Адвокат объяснила, могут ли уволить за роман на работе

04 августа 2026, 09:47

Адвокат Глазкова назвала незаконным прямой запрет на романы в офисе

Фото: iStock/LightFieldStudios

Адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова заявила, что работодатель не вправе запрещать сотрудникам личные отношения через внутренние правила компании. Частная жизнь не входит в сферу трудового контроля.