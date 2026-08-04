Адвокат объяснила, могут ли уволить за роман на работе
Адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова заявила, что работодатель не вправе запрещать сотрудникам личные отношения через внутренние правила компании. Частная жизнь не входит в сферу трудового контроля.
В беседе с «Газетой.Ru» женщина отметила, что сам по себе роман между коллегами не считается нарушением дисциплины. Руководство не сможет объявить замечание, выговор или уволить сотрудника лишь из-за отношений, если человек выполняет рабочие обязанности и соблюдает внутренний распорядок. Основания для взыскания появляются, когда личная связь мешает работе. Речь идет о публичном проявлении чувств в рабочее время, игнорировании задач, отвлечении коллег или предоставлении преимуществ партнеру при принятии служебных решений.
Глазкова уточнила, что каждый подобный конфликт требует отдельной оценки. Работодателю понадобятся доказательства нарушения и соблюдение процедуры дисциплинарного взыскания. Особые правила действуют для работников с воспитательными функциями. Учителя или преподавателя вправе уволить за аморальный поступок, несовместимый с профессией. В частности, последствия возможны при отношениях педагога с учеником или преподавателя со студентом.
Отношения между коллегами — распространенная ситуация, особенно в компаниях, где сотрудники проводят вместе большую часть дня. Общие задачи, командировки, похожие интересы и постоянное общение нередко приводят к симпатии. Сам факт романа на работе не делает человека менее профессиональным и обычно не является нарушением трудовой дисциплины.
Проблемы возникают, если личные отношения начинают влиять на рабочие процессы. Например, партнеры могут отвлекаться от задач, демонстрировать чувства в офисе, вовлекать коллег в конфликты или создавать ощущение предвзятости. Отдельный риск связан с отношениями между руководителем и подчиненным: в такой ситуации важно исключить давление, фаворитизм и необъективные решения о премиях, повышении или распределении обязанностей.
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