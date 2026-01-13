«Неоправданный риск»: Врач объяснила, кому нельзя купаться в крещенские морозы

13 января 2026, 13:36

Врач Лапа: в Крещение нельзя купаться людям с хроническими заболеваниями

Фото: Istock/Sviatlana Lazarenka

До главных зимних купаний остались считанные дни. Многие готовятся к ним годами, но каждый год находятся и новички, решившие впервые окунуться в прорубь. Как сделать это без риска для здоровья? На что обратить внимание и кому стоит воздержаться?





Врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что отказаться от купаний стоит людям с острыми и хроническими заболеваниями, для которых переохлаждение критично опасно.





«Категорически не стоит лезть в прорубь больным людям и тем, у кого проблемы с сосудами. Это постинсультные, послеинфарктные, ревматологические больные. Любое переохлаждение для них критично и опасно для жизни», — предупредила она.

«Педиатры и терапевты сходятся во мнении: крещенское купание — не метод закаливания. Купание возможно для подростков после 12-15 лет и исключительно на фоне многолетнего систематического закаливания. Для всех остальных детей холодная прорубь — неоправданный риск», — отметил эксперт.

«Решение об окунании должно быть взвешенным и согласованным с лечащим врачом. Здоровье — не та сфера, где можно ставить эксперименты», — резюмировала врач.