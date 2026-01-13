«Считанные секунды»: Врач назвала 5 золотых правил крещенского купания
Крещенские купания — народная традиция, связанная с купанием в проруби («иордани») или в открытых водоёмах на праздник Крещения Господня (Богоявления) 19 января. Традиция зародилась в народных обычаях XVIII–XIX веков и связана со Святочными гуляньями. В народе было принято проводить Святки бурно, и люди, которые гадали, безудержно веселились, после этого испытывали желание очиститься. Они окунались в крещенскую прорубь, считая, что это очистит их от всех совершённых грехов.
Врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» предупредила, что неподготовленный организм может отреагировать на экстремальный холод непредсказуемо.
Несколько ключевых правил, чтобы не навредить своему организму купаниями в крещенские морозы:
Никакого алкоголя
Он создает ложное ощущение тепла, но на деле вызывает спазм сосудов и повышает риски инфарктов и инсультов.
В воде — считанные секунды
Оптимальное время нахождения в ледяной воде — не более 2-3 минут. Прислушивайтесь к себе.
«Если почувствовалось жжение в конечностях, сразу выходим», — посоветовала эксперт.
Быстро и тепло одеться
Переохлаждение наступает не в воде, а после выхода на морозный воздух.
«На воздухе ни минуты не стоять мокрым. Сразу необходимо надеть теплый халат, шапку и так далее. Забудьте про "экстремальные" традиции вроде растирания снегом. Ваша задача — восстановить температуру тела», — уточнила Лапа.
Активно растереться и выпить чай
Выходите в заранее подготовленное теплое помещение или машину. Насухо вытритесь полотенцем и активно разотрите кожу до красноты и жжения, чтобы «разогнать» кровообращение. После этого — горячее питье.
«Будет прекрасная эндорфинная реакция и шикарное настроение», — объяснила терапевт.
Она напомнила, что купаться можно только в специально подготовленных прорубях, где дежурят спасатели и медики, есть теплые раздевалки и пункты обогрева.