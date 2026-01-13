«Считанные секунды»: Врач назвала 5 золотых правил крещенского купания

13 января 2026, 15:30

Врач Лапа: в крещенские купания нельзя употреблять алкоголь

Фото: Istock/Sviatlana Lazarenka

Крещенские купания — народная традиция, связанная с купанием в проруби («иордани») или в открытых водоёмах на праздник Крещения Господня (Богоявления) 19 января. Традиция зародилась в народных обычаях XVIII–XIX веков и связана со Святочными гуляньями. В народе было принято проводить Святки бурно, и люди, которые гадали, безудержно веселились, после этого испытывали желание очиститься. Они окунались в крещенскую прорубь, считая, что это очистит их от всех совершённых грехов.





Врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» предупредила, что неподготовленный организм может отреагировать на экстремальный холод непредсказуемо.



Несколько ключевых правил, чтобы не навредить своему организму купаниями в крещенские морозы:





Никакого алкоголя

В воде — считанные секунды

«Если почувствовалось жжение в конечностях, сразу выходим», — посоветовала эксперт.

Быстро и тепло одеться

«На воздухе ни минуты не стоять мокрым. Сразу необходимо надеть теплый халат, шапку и так далее. Забудьте про "экстремальные" традиции вроде растирания снегом. Ваша задача — восстановить температуру тела», — уточнила Лапа.

Активно растереться и выпить чай

«Будет прекрасная эндорфинная реакция и шикарное настроение», — объяснила терапевт.