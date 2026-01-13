Крещенские купания в Подмосковье: как подготовиться, главные запреты и полный список мест
В Московской области активно готовятся к одному из самых массовых религиозных событий зимы — празднику Крещения Господня. В общей сложности в регионе будет оборудовано 227 мест для проведения крещенских купаний. Это купели, иордани и проруби на реках, озёрах и источниках, которые традиционно принимают десятки и сотни тысяч верующих. Полный список мест для купания, история и традиции праздника – в материале «Радио 1».
По данным экстренных служб, только в ночь с 18 на 19 января в ритуале омовения могут принять участие более 250 тысяч человек. Все официальные точки для купаний будут заранее подготовлены: оборудованы удобными спусками, теплыми раздевалками и освещением.
Безопасность обеспечат спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники и волонтеры.
Когда и почему в России отмечают Крещение
Православные христиане празднуют Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января. Праздник посвящён евангельскому событию — крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей.
В Крещенский сочельник, 18 января, во всех храмах проходит чин великого освящения воды. Считается, что в этот период вода приобретает особые духовные свойства.
Традиция массовых купаний сформировалась в России примерно с XVII века. Как правило, на льду заранее вырубают проруби — часто в форме креста. Такие купели называют иорданями. После освящения воды верующие троекратно погружаются в ледяную воду.
Несмотря на то, что духовенство не раз подчеркивало необязательность этого обряда, многие жители страны убеждены, что крещенские купания укрепляют и тело, и дух.
Кому категорически не стоит окунаться в прорубь
Врачи подчеркивают, что народные поверья не отменяют медицинских противопоказаний. Экстремальное воздействие холода подходит далеко не всем.
Купания противопоказаны людям, страдающим:
- хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки;
- бронхолегочными заболеваниями;
- болезнями сердечно-сосудистой системы;
- эндокринными нарушениями;
- заболеваниями центральной нервной системы.
Отдельно специалисты предупреждают людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Врач Елена Маркитантова в беседе с РИА Новости отметила, что особенно опасны такие купания при остеоартрозе и остеохондрозе позвоночника.
По словам медиков, пользу от погружения в ледяную воду получают только подготовленные и закаленные люди, которые легче переносят холод, перепады погоды и стрессовые нагрузки.
Как правильно готовиться к крещенским купаниям
Подготовка к омовению должна начинаться задолго до праздника — минимум за полгода. Врачи советуют выстраивать систему постепенного закаливания.
Рекомендуются:
- ежедневные прогулки на свежем воздухе в любую погоду;
- контрастный душ;
- обливания прохладной водой;
- хождение босиком;
- умеренная физическая активность.
Непосредственно перед погружением в прорубь важно хорошо разогреть тело. Маркитантова рекомендует действовать поэтапно:
«Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте».
Терапевт Ольга Минина также советует регулярные водные процедуры: принимать холодный душ или обливаться прохладной водой каждый день утром либо перед сном, постепенно увеличивая время пребывания в холодной воде.
Алкоголь, дети и погружение с головой: главные запреты
Специалисты единодушны: алкоголь и прорубь несовместимы. Употребление спиртного до или после купания резко увеличивает риск переохлаждения, спазмов сосудов и потери сознания.
Также следует помнить о правилах безопасности:
- обязательно взять большое махровое полотенце;
- иметь при себе сухую сменную одежду и шапку;
- подготовить термос с горячим чаем.
Эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова предупреждает, что неподготовленным людям опасно погружаться с головой, поскольку резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга.
Оптимальный вариант — окунаться до подбородка и не более чем на 30 секунд.
Особую тревогу у врачей вызывают купания детей. Специалисты Роспотребнадзора объясняют, что у ребенка слишком тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, из-за чего возрастает риск переохлаждения, цистита, гломерулонефрита и воспаления лёгких.
Также от крещенских купаний рекомендуют воздержаться беременным женщинам и пожилым людям.
Самые популярные места для купаний в Московской области
Традиционно наибольший наплыв верующих ожидается в Дмитровском, Истринском, Клинском, Мытищинском, Чеховском, Одинцовском и Сергиево-Посадском городских округах.
Среди самых известных купелей:
- храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево;
- святой источник Зарайска;
- река Истра у Ново-Иерусалимского монастыря;
- источник Николая Чудотворца в селе Андреевском;
- Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде;
- источник Гремячий Ключ;
- купели в парке «Патриот».
Официальный список купелей Московской области по округам
Балашиха
- река Пехорка, правый берег, улица Солнечная, 2;
- храм святителя Чудотворца, село Новый Милет.
Богородский
- город Старая Купавна, Купавинский пруд, улица Октябрьская;
- город Электроугли, Каменский пруд, Липовая аллея;
- город Ногинск, купель Богоявленского собора, улица Рабочая, 16а;
- город Ногинск, купель храма Матроны Московской, улица Климова, 55;
- деревня Молзино, купель церкви иконы Божией Матери Спорительница хлебов;
- деревня Ивашево, купель Троицкого храма;
- село Воскресенское, купель Покровского храма.
Бронницы
- город Бронницы, Совхозный пруд.
Власиха
- поселок Власиха, Среднее озеро на реке Закзе.
Волоколамск
- село Теряево, пруды возле Иосифо-Волоцкого монастыря;
- село Спирово, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Воскресенск
- город Воскресенск, озеро Светлое;
- город Белоозерский, ручей около храма Дмитрия Солунского на Дорке, улица Российская, 3.
Дзержинский
- карьер ЛГОК напротив улицы Угрешской, 26.
Дмитров
- село Жестылево, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;
- село Ильинское, база отдыха X-LAND;
- город Яхрома, Троицкий храм.
Долгопрудный
- город Долгопрудный, Котовский залив Клязьминского водохранилища.
Домодедово
- город Домодедово, Глубокий пруд, микрорайон Белые Столбы;
- село Никитское, река Рожайка;
- село Битягово, река Рожайка вблизи Храма Воскресения Словущего;
- село Вельяминово, церковный пруд напротив храма Преображения Господня;
- село Ям, река Пахра вблизи часовни Георгия Победоносца и Димитрия Солунского;
- деревня Лукино, пруд на территории Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря;
- деревня Житнево, купель в помещении часовни церкви Александра Невского.
Дубна
- город Дубна, купель на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы;
- город Дубна, купель в парке семейного отдыха.
Егорьевск
- город Егорьевск, Княжеский пруд;
- деревня Рыжово;
- деревня Сазоново;
- деревня Низкое.
Жуковский
- город Жуковский, купель на реке Быковке, улица Федотова.
Зарайск
- город Зарайск, купель святого источника Белый Колодец;
- деревня Кувшиново, купель у Казанской часовни;
- село Протекино, купель храма святителя Василия, епископа Рязанского.
Звездный городок
- купель на Первом озере.
Истра
- город Истра, река Истра, купель у Ново-Иерусалимского монастыря;
- поселок Троицкий;
- село Павловская Слобода;
- деревня Глебово.
Кашира
- город Кашира, купель в Колодезном переулке;
- город Кашира, купель на улице Ямской проезд вблизи храма Фрола и Лавра;
- город Кашира, купель на улице Коммуны у часовни Пантелеймона Целителя;
- деревня Хитровка;
- поселок Большое Руново, родник возле Преображенской церкви.
Клин
- усадьба Демьяново, Демьяновский пруд;
- искусственная купель рядом с Собором Троицы Живоначальной, Советская площадь.
Коломна
- горд Коломна, купель Иоанно-Богословского храма, площадь Двух Революций, 1;
- село Комарево, купель Никольского храма;
- село Андреевское, источник Николая Чудотворца;
- село Грайвороны, купель Казанского храма;
- село Богдановка, купель Казанского храма;
- село Сенницы, пруд;
- село Сосновка, источник иконы Богородицы «Живоносный источник».
Королев
- храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Котельники
- город Котельники, микрорайон Белая Дача.
Красногорск
- город Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы;
- город Красногорск, купель около собора святителя Николая;
- село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского;
- поселок Нахабино, купель на реке Нахабинка на территории «Москоу Кантри Клаб»;
- поселок Нахабино, купель на Никольском роднике;
- село Ильинское, купель около церкви Илии Пророка, улица Набережная;
- деревня Путилково, купель на территории храма Архангела Михаила, Путилковское шоссе;
- СНТ «Садовод-Сад-3», купель на территории обустроенной набережной пруда ГТС № 4 реки Синичка.
Краснознаменск
- город Краснознаменск, озеро в городском парке.
Ленинский
- поселок совхоза имени Ленина, купель Преображенского храма;
- поселок Измайлово, купель Троицкого храма;
- село Беседы, купель Христорождественского храма;
- деревня Бутово, церковь Новомучеников и Исповедников Российских в рабочем поселке Боброво;
- село Остров, озеро Кругляш;
- деревня Апаринки, пруд на территории учебно-методического центра ГО и МЧС.
Лобня
- город Лобня, пруд в микрорайоне Луговая.
Лосино-Петровский
- рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды;
- город Лосино-Петровский, парк Никольский.
Лотошино
- село Микулино, купель храма Архангела Михаила.
Луховицы
- село Городна, купель церкви Николая Чудотворца;
- поселок Белоомут, озеро Сосновое;
- село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.
Лыткарино
- зона отдыха «Волкуша».
Люберцы
- город Люберцы, Наташинские пруды, улица Митрофанова, 21б;
- город Дзержинский, купель напротив дома по улице Угрешская, 36;
- село Верхне Мячиково, купель на территории Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
- деревня Островцы, пруд у базы отдыха «Русская рыбалка»;
- поселок Красково, Кореневский карьер.
Можайск
- город Можайск, купель на территории Ново-Никольского собора;
- деревня Исавицы, купель при источнике святого преподобного Ферапонта;
- деревня Сивково, Сивковский пруд;
- деревня Колоцкое, Успенский Колоцкий женский монастырь.
Мытищи
- село Троицкое, Троицкий храм;
- деревня Витинево, Успенский храм;
- поселок Николо-Прозорово, Никольский храм.
Наро-Фоминск
- город Наро-Фоминск, река Нара;
- деревня Афинеево, парк отдыха «Лукоморье», улица Луговая;
- город Верея, река Протва;
- город Верея, купель церкви святого пророка Илии;
- рабочий поселок Селятино, пруд Крутиловский, улица Спортивная, 44;
- деревня Таширово, купель храма Покрова Божией Матери;
- деревня Слепушкино, прорубь у церкви Преображения Господня;
- деревня Смолино, купель;
- деревня Набережная Слобода, часовня во имя праведного Лазаря Четверодневного;
- деревня Горчухино, пруд.
Одинцово
- деревня Бушарино, пруд на территории комплекса Михайло-Архангельского храма;
- поселок Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского;
- город Звенигород, купель Саввино-Сторожевского монастыря;
- деревня Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи;
- город Кубинка, пруд на территории храма Архангела Михаила;
- город Кубинка, пруд на улице Армейская;
- военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», купель на территории собора Воскресения Христова;
- Лесной Городок, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;
- деревня Сколково;
- деревня Жуковка, территория ресторана «Причал»;
- деревня Пронское, купель на территории строящегося храма преподобного Сергия Радонежского.
Орехово-Зуево
- город Орехово-Зуево, пруд на территории Богородице-Рождественского собора;
- город Орехово-Зуево, купель в Богородице-Рождественском соборе;
- город Орехово-Зуево, озеро Амазонка;
- деревня Анциферово, купель в Анциферовском роднике, Давдовский территориальный отдел;
- деревня Малая Дубна, Преображенский храм, пруд «Восьмерка»;
- деревня Старый Покров, купель вблизи Покровского храма;
- деревня Гора, купель на территории Богородице-Рождественского храма;
- озеро вблизи деревни Дуброво.
Павловский Посад
- город Павловский Посад, Воскресенская церковь;
- город Павловский Посад, Казанская церковь;
- деревня Часовня, храм Троица-Чижи;
- город Электрогорск, прорубь на озере Госьбужье.
Подольск
- город Подольск, парк имени В. Талалихина;
- город Подольск, микрорайон Климовск, детский парк культуры и отдыха.
Пушкино
- город Пушкино, река Уча;
- деревня Мураново, купель на святом источнике Казанской иконы Божией Матери.
Раменское
- город Раменское, церковь Матроны Московской;
- село Быково, «Живоносный источник» — купальня крестильная «Иоана Крестителя», улица Колхозная;
- деревня Устиновка, родник;
- село Гжель, источник Феодоровской Божией Матери и Никольский святой источник;
- село Софьино, купель.
Реутов
- Троицкий храм, улица Победы, 3.
Рузский
- деревня Брыньково, храм Казанской иконы Божией Матери;
- поселок Колюбакино, храм Богородицы Рождественской.
Сергиев Посад
- город Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, купель у берега на водоеме Загорское море;
- город Пересвет, Макаркин пруд;
- деревня Взгляднево, источник Гремячий Ключ;
- село Богородское, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, родник великомученика Никиты Готфского;
- село Радонеж, купель храма Преображения Господня;
- село Радонеж, святой источник Казанской иконы Божией Матери.
Серебряные Пруды
- деревня Нижняя Пурловка, купель на источнике благоверного князя Александра Невского;
- село Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.
Серпухов
- город Серпухов, микрорайон Ногина, пруд на улице Пограничной;
- город Серпухов, пруд на улице Пионерской;
- город Протвино, купель храма Всех Святых, в земле российской просиявших, проспект Академика Сахарова, 1;
- деревня Васильевское, родник;
- деревня Глубоково, родник;
- деревня Лужки, родник;
- деревня Сераксеево, купель на пруду;
- село Райсеменовское, родник.
Солнечногорск
- город Солнечногорск, прорубь на озере Сенеж;
- город Солнечногорск, купель на территории Спасского храма;
- деревня Новая, Покровский храм;
- деревня Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия, митрополита Московского;
- деревня Сергеевка, источник «Чудо архангела Михаила в Хонех»;
- деревня Льялово, храм Рождества Пресвятой Богородицы;
- деревня Голубое, купель на территории Дома Причта, Тверецкий проезд, 16а.
Ступино
- город Ступино, Белопесоцкий котлован у Белопесоцкого монастыря;
- село Починки, купель у церкви.
Талдом
- село Спас-Угол, родник.
Фрязино
- город Фрязино, купель церкви Рождества Христова;
- город Фрязино, озеро Большое.
Химки
- город Химки, церковь апостолов Петра и Павла, Ленинский проспект, 31;
- город Химки, микрорайон Левобережный, парк «Экоберег»;
- город Химки, «Лукоморье»;
- город Химки, церковь Петра и Февронии, микрорайон Подрезково;
- храм Александра Невского, Новокуркинское шоссе, 36;
- деревня Середниково, родник святого Иосифа Волоцкого, церковь Алексия, митрополита Московского;
- деревня Поярково, храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Черноголовка
- село Ивановское, река Пружонка на территории Иоанна-Предтеченского храма.
Чехов
- город Чехов, купель у Иоанно-Предтеченского храма, улица Родниковая, 6;
- город Чехов, купель на территории ДС «Олимпийский»;
- село Ваулово, купель Троицкого храма;
- село Новоселки, купель Успенского храма;
- село Хлевино, купель Михаило-Архангельского храма;
- село Талеж, купель у источника преподобного Давида Серпуховского;
- деревня Бершово.
Шатура
- город Шатура, храм Новомучеников и Исповедников Шатурских;
- деревня Андреевские Выселки, купель Спасо-Преображенского храма;
- поселок Радовицкий, перед зданием Радовицкого дома культуры, улица Клубная, 2;
- город Рошаль, озеро Юбилейное;
- город Рошаль, храм Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость;
- село Шарапово, купель Троицкого храма;
- село Дмитровский Погост, храм Великомученика Дмитрия Солунского.
Шаховское
- деревня Муриково, Святой колодец.
Щелково
- город Щелково, городской парк;
- город Щелково, церковь страстотерпца царя Николая, микрорайон Чкаловский;
- село Рязанцы, купель храма Живоначальной Троицы;
- село Душоново, храм Тихвинской иконы Божией матери;
- деревня Гребнево, около храма Гребневской иконы Богородицы;
- деревня Гребнево, территория усадьбы;
- рабочий поселок Монино, купель храма Георгия Победоносца.
Электросталь
- город Электросталь, водоем Западный, у стадиона «Авангард».
Традиция и ответственность
Крещенские купания остаются важной частью религиозной и культурной жизни Подмосковья. Однако даже в дни больших праздников медики и спасатели напоминают: духовный смысл обряда не отменяет ответственности за собственное здоровье.
Выбирая купель, важно ориентироваться только на официально оборудованные места, соблюдать рекомендации врачей и объективно оценивать свои физические возможности. Только в этом случае праздник Крещения оставит светлые воспоминания, а не повод для экстренного обращения к врачам.