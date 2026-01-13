Достижения.рф

Крещенские купания в Подмосковье: как подготовиться, главные запреты и полный список мест

Фото: iStock/Osobystist

В Московской области активно готовятся к одному из самых массовых религиозных событий зимы — празднику Крещения Господня. В общей сложности в регионе будет оборудовано 227 мест для проведения крещенских купаний. Это купели, иордани и проруби на реках, озёрах и источниках, которые традиционно принимают десятки и сотни тысяч верующих. Полный список мест для купания, история и традиции праздника – в материале «Радио 1».





По данным экстренных служб, только в ночь с 18 на 19 января в ритуале омовения могут принять участие более 250 тысяч человек. Все официальные точки для купаний будут заранее подготовлены: оборудованы удобными спусками, теплыми раздевалками и освещением.

Безопасность обеспечат спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники и волонтеры.

Когда и почему в России отмечают Крещение


Православные христиане празднуют Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января. Праздник посвящён евангельскому событию — крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей.

В Крещенский сочельник, 18 января, во всех храмах проходит чин великого освящения воды. Считается, что в этот период вода приобретает особые духовные свойства.

Фото: iStock/Diy13

Традиция массовых купаний сформировалась в России примерно с XVII века. Как правило, на льду заранее вырубают проруби — часто в форме креста. Такие купели называют иорданями. После освящения воды верующие троекратно погружаются в ледяную воду.

Несмотря на то, что духовенство не раз подчеркивало необязательность этого обряда, многие жители страны убеждены, что крещенские купания укрепляют и тело, и дух.

Кому категорически не стоит окунаться в прорубь


Врачи подчеркивают, что народные поверья не отменяют медицинских противопоказаний. Экстремальное воздействие холода подходит далеко не всем.

Купания противопоказаны людям, страдающим:
  • хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки;
  • бронхолегочными заболеваниями;
  • болезнями сердечно-сосудистой системы;
  • эндокринными нарушениями;
  • заболеваниями центральной нервной системы.

Отдельно специалисты предупреждают людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Врач Елена Маркитантова в беседе с РИА Новости отметила, что особенно опасны такие купания при остеоартрозе и остеохондрозе позвоночника.

По словам медиков, пользу от погружения в ледяную воду получают только подготовленные и закаленные люди, которые легче переносят холод, перепады погоды и стрессовые нагрузки.

Как правильно готовиться к крещенским купаниям


Подготовка к омовению должна начинаться задолго до праздника — минимум за полгода. Врачи советуют выстраивать систему постепенного закаливания.

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Рекомендуются:
  • ежедневные прогулки на свежем воздухе в любую погоду;
  • контрастный душ;
  • обливания прохладной водой;
  • хождение босиком;
  • умеренная физическая активность.

Непосредственно перед погружением в прорубь важно хорошо разогреть тело. Маркитантова рекомендует действовать поэтапно:
«Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте».

Терапевт Ольга Минина также советует регулярные водные процедуры: принимать холодный душ или обливаться прохладной водой каждый день утром либо перед сном, постепенно увеличивая время пребывания в холодной воде.

Алкоголь, дети и погружение с головой: главные запреты


Специалисты единодушны: алкоголь и прорубь несовместимы. Употребление спиртного до или после купания резко увеличивает риск переохлаждения, спазмов сосудов и потери сознания.

Также следует помнить о правилах безопасности:
  • обязательно взять большое махровое полотенце;
  • иметь при себе сухую сменную одежду и шапку;
  • подготовить термос с горячим чаем.

Эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова предупреждает, что неподготовленным людям опасно погружаться с головой, поскольку резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга.

Оптимальный вариант — окунаться до подбородка и не более чем на 30 секунд.

Фото: медиасток.рф

Особую тревогу у врачей вызывают купания детей. Специалисты Роспотребнадзора объясняют, что у ребенка слишком тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, из-за чего возрастает риск переохлаждения, цистита, гломерулонефрита и воспаления лёгких.

Также от крещенских купаний рекомендуют воздержаться беременным женщинам и пожилым людям.

Самые популярные места для купаний в Московской области


Традиционно наибольший наплыв верующих ожидается в Дмитровском, Истринском, Клинском, Мытищинском, Чеховском, Одинцовском и Сергиево-Посадском городских округах.

Среди самых известных купелей:
  • храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево;
  • святой источник Зарайска;
  • река Истра у Ново-Иерусалимского монастыря;
  • источник Николая Чудотворца в селе Андреевском;
  • Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде;
  • источник Гремячий Ключ;
  • купели в парке «Патриот».

Официальный список купелей Московской области по округам

Балашиха

  • река Пехорка, правый берег, улица Солнечная, 2;
  • храм святителя Чудотворца, село Новый Милет.

Богородский

  • город Старая Купавна, Купавинский пруд, улица Октябрьская;
  • город Электроугли, Каменский пруд, Липовая аллея;
  • город Ногинск, купель Богоявленского собора, улица Рабочая, 16а;
  • город Ногинск, купель храма Матроны Московской, улица Климова, 55;
  • деревня Молзино, купель церкви иконы Божией Матери Спорительница хлебов;
  • деревня Ивашево, купель Троицкого храма;
  • село Воскресенское, купель Покровского храма.

Бронницы

  • город Бронницы, Совхозный пруд.

Власиха

  • поселок Власиха, Среднее озеро на реке Закзе.

Волоколамск

  • село Теряево, пруды возле Иосифо-Волоцкого монастыря;
  • село Спирово, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Воскресенск

  • город Воскресенск, озеро Светлое;
  • город Белоозерский, ручей около храма Дмитрия Солунского на Дорке, улица Российская, 3.

Дзержинский

  • карьер ЛГОК напротив улицы Угрешской, 26.

Дмитров

  • село Жестылево, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;
  • село Ильинское, база отдыха X-LAND;
  • город Яхрома, Троицкий храм.

Долгопрудный

  • город Долгопрудный, Котовский залив Клязьминского водохранилища.

Домодедово

  • город Домодедово, Глубокий пруд, микрорайон Белые Столбы;
  • село Никитское, река Рожайка;
  • село Битягово, река Рожайка вблизи Храма Воскресения Словущего;
  • село Вельяминово, церковный пруд напротив храма Преображения Господня;
  • село Ям, река Пахра вблизи часовни Георгия Победоносца и Димитрия Солунского;
  • деревня Лукино, пруд на территории Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря;
  • деревня Житнево, купель в помещении часовни церкви Александра Невского.

Дубна

  • город Дубна, купель на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы;
  • город Дубна, купель в парке семейного отдыха.

Егорьевск

  • город Егорьевск, Княжеский пруд;
  • деревня Рыжово;
  • деревня Сазоново;
  • деревня Низкое.

Жуковский

  • город Жуковский, купель на реке Быковке, улица Федотова.

Фото: iStock/Elena Odareeva


Зарайск

  • город Зарайск, купель святого источника Белый Колодец;
  • деревня Кувшиново, купель у Казанской часовни;
  • село Протекино, купель храма святителя Василия, епископа Рязанского.

Звездный городок

  • купель на Первом озере.

Истра

  • город Истра, река Истра, купель у Ново-Иерусалимского монастыря;
  • поселок Троицкий;
  • село Павловская Слобода;
  • деревня Глебово.

Кашира

  • город Кашира, купель в Колодезном переулке;
  • город Кашира, купель на улице Ямской проезд вблизи храма Фрола и Лавра;
  • город Кашира, купель на улице Коммуны у часовни Пантелеймона Целителя;
  • деревня Хитровка;
  • поселок Большое Руново, родник возле Преображенской церкви.

Клин

  • усадьба Демьяново, Демьяновский пруд;
  • искусственная купель рядом с Собором Троицы Живоначальной, Советская площадь.

Коломна

  • горд Коломна, купель Иоанно-Богословского храма, площадь Двух Революций, 1;
  • село Комарево, купель Никольского храма;
  • село Андреевское, источник Николая Чудотворца;
  • село Грайвороны, купель Казанского храма;
  • село Богдановка, купель Казанского храма;
  • село Сенницы, пруд;
  • село Сосновка, источник иконы Богородицы «Живоносный источник».

Королев

  • храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Котельники

  • город Котельники, микрорайон Белая Дача.

Красногорск

  • город Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы;
  • город Красногорск, купель около собора святителя Николая;
  • село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского;
  • поселок Нахабино, купель на реке Нахабинка на территории «Москоу Кантри Клаб»;
  • поселок Нахабино, купель на Никольском роднике;
  • село Ильинское, купель около церкви Илии Пророка, улица Набережная;
  • деревня Путилково, купель на территории храма Архангела Михаила, Путилковское шоссе;
  • СНТ «Садовод-Сад-3», купель на территории обустроенной набережной пруда ГТС № 4 реки Синичка.

Краснознаменск

  • город Краснознаменск, озеро в городском парке.

Ленинский

  • поселок совхоза имени Ленина, купель Преображенского храма;
  • поселок Измайлово, купель Троицкого храма;
  • село Беседы, купель Христорождественского храма;
  • деревня Бутово, церковь Новомучеников и Исповедников Российских в рабочем поселке Боброво;
  • село Остров, озеро Кругляш;
  • деревня Апаринки, пруд на территории учебно-методического центра ГО и МЧС.

Лобня

  • город Лобня, пруд в микрорайоне Луговая.

Лосино-Петровский

  • рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды;
  • город Лосино-Петровский, парк Никольский.

Тут подпись документа


Лотошино

  • село Микулино, купель храма Архангела Михаила.

Луховицы

  • село Городна, купель церкви Николая Чудотворца;
  • поселок Белоомут, озеро Сосновое;
  • село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.

Лыткарино

  • зона отдыха «Волкуша».

Люберцы

  • город Люберцы, Наташинские пруды, улица Митрофанова, 21б;
  • город Дзержинский, купель напротив дома по улице Угрешская, 36;
  • село Верхне Мячиково, купель на территории Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
  • деревня Островцы, пруд у базы отдыха «Русская рыбалка»;
  • поселок Красково, Кореневский карьер.

Можайск

  • город Можайск, купель на территории Ново-Никольского собора;
  • деревня Исавицы, купель при источнике святого преподобного Ферапонта;
  • деревня Сивково, Сивковский пруд;
  • деревня Колоцкое, Успенский Колоцкий женский монастырь.

Мытищи

  • село Троицкое, Троицкий храм;
  • деревня Витинево, Успенский храм;
  • поселок Николо-Прозорово, Никольский храм.

Наро-Фоминск

  • город Наро-Фоминск, река Нара;
  • деревня Афинеево, парк отдыха «Лукоморье», улица Луговая;
  • город Верея, река Протва;
  • город Верея, купель церкви святого пророка Илии;
  • рабочий поселок Селятино, пруд Крутиловский, улица Спортивная, 44;
  • деревня Таширово, купель храма Покрова Божией Матери;
  • деревня Слепушкино, прорубь у церкви Преображения Господня;
  • деревня Смолино, купель;
  • деревня Набережная Слобода, часовня во имя праведного Лазаря Четверодневного;
  • деревня Горчухино, пруд.

Одинцово

  • деревня Бушарино, пруд на территории комплекса Михайло-Архангельского храма;
  • поселок Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского;
  • город Звенигород, купель Саввино-Сторожевского монастыря;
  • деревня Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи;
  • город Кубинка, пруд на территории храма Архангела Михаила;
  • город Кубинка, пруд на улице Армейская;
  • военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», купель на территории собора Воскресения Христова;
  • Лесной Городок, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;
  • деревня Сколково;
  • деревня Жуковка, территория ресторана «Причал»;
  • деревня Пронское, купель на территории строящегося храма преподобного Сергия Радонежского.

Орехово-Зуево

  • город Орехово-Зуево, пруд на территории Богородице-Рождественского собора;
  • город Орехово-Зуево, купель в Богородице-Рождественском соборе;
  • город Орехово-Зуево, озеро Амазонка;
  • деревня Анциферово, купель в Анциферовском роднике, Давдовский территориальный отдел;
  • деревня Малая Дубна, Преображенский храм, пруд «Восьмерка»;
  • деревня Старый Покров, купель вблизи Покровского храма;
  • деревня Гора, купель на территории Богородице-Рождественского храма;
  • озеро вблизи деревни Дуброво.

Павловский Посад

  • город Павловский Посад, Воскресенская церковь;
  • город Павловский Посад, Казанская церковь;
  • деревня Часовня, храм Троица-Чижи;
  • город Электрогорск, прорубь на озере Госьбужье.

Подольск

  • город Подольск, парк имени В. Талалихина;
  • город Подольск, микрорайон Климовск, детский парк культуры и отдыха.

Пушкино

  • город Пушкино, река Уча;
  • деревня Мураново, купель на святом источнике Казанской иконы Божией Матери.

Раменское

  • город Раменское, церковь Матроны Московской;
  • село Быково, «Живоносный источник» — купальня крестильная «Иоана Крестителя», улица Колхозная;
  • деревня Устиновка, родник;
  • село Гжель, источник Феодоровской Божией Матери и Никольский святой источник;
  • село Софьино, купель.

Реутов

  • Троицкий храм, улица Победы, 3.

Рузский

  • деревня Брыньково, храм Казанской иконы Божией Матери;
  • поселок Колюбакино, храм Богородицы Рождественской.

Сергиев Посад

  • город Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, купель у берега на водоеме Загорское море;
  • город Пересвет, Макаркин пруд;
  • деревня Взгляднево, источник Гремячий Ключ;
  • село Богородское, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, родник великомученика Никиты Готфского;
  • село Радонеж, купель храма Преображения Господня;
  • село Радонеж, святой источник Казанской иконы Божией Матери.

Серебряные Пруды

  • деревня Нижняя Пурловка, купель на источнике благоверного князя Александра Невского;
  • село Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.

Серпухов

  • город Серпухов, микрорайон Ногина, пруд на улице Пограничной;
  • город Серпухов, пруд на улице Пионерской;
  • город Протвино, купель храма Всех Святых, в земле российской просиявших, проспект Академика Сахарова, 1;
  • деревня Васильевское, родник;
  • деревня Глубоково, родник;
  • деревня Лужки, родник;
  • деревня Сераксеево, купель на пруду;
  • село Райсеменовское, родник.

Солнечногорск

  • город Солнечногорск, прорубь на озере Сенеж;
  • город Солнечногорск, купель на территории Спасского храма;
  • деревня Новая, Покровский храм;
  • деревня Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия, митрополита Московского;
  • деревня Сергеевка, источник «Чудо архангела Михаила в Хонех»;
  • деревня Льялово, храм Рождества Пресвятой Богородицы;
  • деревня Голубое, купель на территории Дома Причта, Тверецкий проезд, 16а.

Ступино

  • город Ступино, Белопесоцкий котлован у Белопесоцкого монастыря;
  • село Починки, купель у церкви.

Талдом

  • село Спас-Угол, родник.

Фрязино

  • город Фрязино, купель церкви Рождества Христова;
  • город Фрязино, озеро Большое.

Химки

  • город Химки, церковь апостолов Петра и Павла, Ленинский проспект, 31;
  • город Химки, микрорайон Левобережный, парк «Экоберег»;
  • город Химки, «Лукоморье»;
  • город Химки, церковь Петра и Февронии, микрорайон Подрезково;
  • храм Александра Невского, Новокуркинское шоссе, 36;
  • деревня Середниково, родник святого Иосифа Волоцкого, церковь Алексия, митрополита Московского;
  • деревня Поярково, храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Черноголовка

  • село Ивановское, река Пружонка на территории Иоанна-Предтеченского храма.

Чехов

  • город Чехов, купель у Иоанно-Предтеченского храма, улица Родниковая, 6;
  • город Чехов, купель на территории ДС «Олимпийский»;
  • село Ваулово, купель Троицкого храма;
  • село Новоселки, купель Успенского храма;
  • село Хлевино, купель Михаило-Архангельского храма;
  • село Талеж, купель у источника преподобного Давида Серпуховского;
  • деревня Бершово.

Шатура

  • город Шатура, храм Новомучеников и Исповедников Шатурских;
  • деревня Андреевские Выселки, купель Спасо-Преображенского храма;
  • поселок Радовицкий, перед зданием Радовицкого дома культуры, улица Клубная, 2;
  • город Рошаль, озеро Юбилейное;
  • город Рошаль, храм Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость;
  • село Шарапово, купель Троицкого храма;
  • село Дмитровский Погост, храм Великомученика Дмитрия Солунского.

Шаховское

  • деревня Муриково, Святой колодец.

Щелково

  • город Щелково, городской парк;
  • город Щелково, церковь страстотерпца царя Николая, микрорайон Чкаловский;
  • село Рязанцы, купель храма Живоначальной Троицы;
  • село Душоново, храм Тихвинской иконы Божией матери;
  • деревня Гребнево, около храма Гребневской иконы Богородицы;
  • деревня Гребнево, территория усадьбы;
  • рабочий поселок Монино, купель храма Георгия Победоносца.

Электросталь

  • город Электросталь, водоем Западный, у стадиона «Авангард».

Традиция и ответственность


Крещенские купания остаются важной частью религиозной и культурной жизни Подмосковья. Однако даже в дни больших праздников медики и спасатели напоминают: духовный смысл обряда не отменяет ответственности за собственное здоровье.

Выбирая купель, важно ориентироваться только на официально оборудованные места, соблюдать рекомендации врачей и объективно оценивать свои физические возможности. Только в этом случае праздник Крещения оставит светлые воспоминания, а не повод для экстренного обращения к врачам.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0