Крещенские купания в Подмосковье: как подготовиться, главные запреты и полный список мест

13 января 2026, 09:38

Фото: iStock/Osobystist

В Московской области активно готовятся к одному из самых массовых религиозных событий зимы — празднику Крещения Господня. В общей сложности в регионе будет оборудовано 227 мест для проведения крещенских купаний. Это купели, иордани и проруби на реках, озёрах и источниках, которые традиционно принимают десятки и сотни тысяч верующих. Полный список мест для купания, история и традиции праздника – в материале «Радио 1».





Содержание Когда и почему в России отмечают Крещение Кому категорически не стоит окунаться в прорубь Как правильно готовиться к крещенским купаниям Алкоголь, дети и погружение с головой: главные запреты Самые популярные места для купаний в Московской области Официальный список купелей Московской области по округам Традиция и ответственность



По данным экстренных служб, только в ночь с 18 на 19 января в ритуале омовения могут принять участие более 250 тысяч человек. Все официальные точки для купаний будут заранее подготовлены: оборудованы удобными спусками, теплыми раздевалками и освещением.



Безопасность обеспечат спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники и волонтеры.



Когда и почему в России отмечают Крещение

Фото: iStock/Diy13

Кому категорически не стоит окунаться в прорубь

хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки;

бронхолегочными заболеваниями;

болезнями сердечно-сосудистой системы;

эндокринными нарушениями;

заболеваниями центральной нервной системы.

Как правильно готовиться к крещенским купаниям

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

ежедневные прогулки на свежем воздухе в любую погоду;

контрастный душ;

обливания прохладной водой;

хождение босиком;

умеренная физическая активность.

«Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте».

Алкоголь, дети и погружение с головой: главные запреты

обязательно взять большое махровое полотенце;

иметь при себе сухую сменную одежду и шапку;

подготовить термос с горячим чаем.

Фото: медиасток.рф

Самые популярные места для купаний в Московской области

храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево;

святой источник Зарайска;

река Истра у Ново-Иерусалимского монастыря;

источник Николая Чудотворца в селе Андреевском;

Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде;

источник Гремячий Ключ;

купели в парке «Патриот».

Официальный список купелей Московской области по округам

Балашиха

река Пехорка, правый берег, улица Солнечная, 2;

храм святителя Чудотворца, село Новый Милет.

Богородский

город Старая Купавна, Купавинский пруд, улица Октябрьская;

город Электроугли, Каменский пруд, Липовая аллея;

город Ногинск, купель Богоявленского собора, улица Рабочая, 16а;

город Ногинск, купель храма Матроны Московской, улица Климова, 55;

деревня Молзино, купель церкви иконы Божией Матери Спорительница хлебов;

деревня Ивашево, купель Троицкого храма;

село Воскресенское, купель Покровского храма.

Бронницы

город Бронницы, Совхозный пруд.

Власиха

поселок Власиха, Среднее озеро на реке Закзе.

Волоколамск

село Теряево, пруды возле Иосифо-Волоцкого монастыря;

село Спирово, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Воскресенск

город Воскресенск, озеро Светлое;

город Белоозерский, ручей около храма Дмитрия Солунского на Дорке, улица Российская, 3.

Дзержинский

карьер ЛГОК напротив улицы Угрешской, 26.

Дмитров

село Жестылево, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;

село Ильинское, база отдыха X-LAND;

город Яхрома, Троицкий храм.

Долгопрудный

город Долгопрудный, Котовский залив Клязьминского водохранилища.

Домодедово

город Домодедово, Глубокий пруд, микрорайон Белые Столбы;

село Никитское, река Рожайка;

село Битягово, река Рожайка вблизи Храма Воскресения Словущего;

село Вельяминово, церковный пруд напротив храма Преображения Господня;

село Ям, река Пахра вблизи часовни Георгия Победоносца и Димитрия Солунского;

деревня Лукино, пруд на территории Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря;

деревня Житнево, купель в помещении часовни церкви Александра Невского.

Дубна

город Дубна, купель на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы;

город Дубна, купель в парке семейного отдыха.

Егорьевск

город Егорьевск, Княжеский пруд;

деревня Рыжово;

деревня Сазоново;

деревня Низкое.

Жуковский

город Жуковский, купель на реке Быковке, улица Федотова.

Фото: iStock/Elena Odareeva





Зарайск

город Зарайск, купель святого источника Белый Колодец;

деревня Кувшиново, купель у Казанской часовни;

село Протекино, купель храма святителя Василия, епископа Рязанского.

Звездный городок

купель на Первом озере.

Истра

город Истра, река Истра, купель у Ново-Иерусалимского монастыря;

поселок Троицкий;

село Павловская Слобода;

деревня Глебово.

Кашира

город Кашира, купель в Колодезном переулке;

город Кашира, купель на улице Ямской проезд вблизи храма Фрола и Лавра;

город Кашира, купель на улице Коммуны у часовни Пантелеймона Целителя;

деревня Хитровка;

поселок Большое Руново, родник возле Преображенской церкви.

Клин

усадьба Демьяново, Демьяновский пруд;

искусственная купель рядом с Собором Троицы Живоначальной, Советская площадь.

Коломна

горд Коломна, купель Иоанно-Богословского храма, площадь Двух Революций, 1;

село Комарево, купель Никольского храма;

село Андреевское, источник Николая Чудотворца;

село Грайвороны, купель Казанского храма;

село Богдановка, купель Казанского храма;

село Сенницы, пруд;

село Сосновка, источник иконы Богородицы «Живоносный источник».

Королев

храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Котельники

город Котельники, микрорайон Белая Дача.

Красногорск

город Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы;

город Красногорск, купель около собора святителя Николая;

село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского;

поселок Нахабино, купель на реке Нахабинка на территории «Москоу Кантри Клаб»;

поселок Нахабино, купель на Никольском роднике;

село Ильинское, купель около церкви Илии Пророка, улица Набережная;

деревня Путилково, купель на территории храма Архангела Михаила, Путилковское шоссе;

СНТ «Садовод-Сад-3», купель на территории обустроенной набережной пруда ГТС № 4 реки Синичка.

Краснознаменск

город Краснознаменск, озеро в городском парке.

Ленинский

поселок совхоза имени Ленина, купель Преображенского храма;

поселок Измайлово, купель Троицкого храма;

село Беседы, купель Христорождественского храма;

деревня Бутово, церковь Новомучеников и Исповедников Российских в рабочем поселке Боброво;

село Остров, озеро Кругляш;

деревня Апаринки, пруд на территории учебно-методического центра ГО и МЧС.

Лобня

город Лобня, пруд в микрорайоне Луговая.

Лосино-Петровский

рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды;

город Лосино-Петровский, парк Никольский.

Тут подпись документа

Лотошино

село Микулино, купель храма Архангела Михаила.

Луховицы

село Городна, купель церкви Николая Чудотворца;

поселок Белоомут, озеро Сосновое;

село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.

Лыткарино

зона отдыха «Волкуша».

Люберцы

город Люберцы, Наташинские пруды, улица Митрофанова, 21б;

город Дзержинский, купель напротив дома по улице Угрешская, 36;

село Верхне Мячиково, купель на территории Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;

деревня Островцы, пруд у базы отдыха «Русская рыбалка»;

поселок Красково, Кореневский карьер.

Можайск

город Можайск, купель на территории Ново-Никольского собора;

деревня Исавицы, купель при источнике святого преподобного Ферапонта;

деревня Сивково, Сивковский пруд;

деревня Колоцкое, Успенский Колоцкий женский монастырь.

Мытищи

село Троицкое, Троицкий храм;

деревня Витинево, Успенский храм;

поселок Николо-Прозорово, Никольский храм.

Наро-Фоминск

город Наро-Фоминск, река Нара;

деревня Афинеево, парк отдыха «Лукоморье», улица Луговая;

город Верея, река Протва;

город Верея, купель церкви святого пророка Илии;

рабочий поселок Селятино, пруд Крутиловский, улица Спортивная, 44;

деревня Таширово, купель храма Покрова Божией Матери;

деревня Слепушкино, прорубь у церкви Преображения Господня;

деревня Смолино, купель;

деревня Набережная Слобода, часовня во имя праведного Лазаря Четверодневного;

деревня Горчухино, пруд.

Одинцово

деревня Бушарино, пруд на территории комплекса Михайло-Архангельского храма;

поселок Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского;

город Звенигород, купель Саввино-Сторожевского монастыря;

деревня Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи;

город Кубинка, пруд на территории храма Архангела Михаила;

город Кубинка, пруд на улице Армейская;

военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», купель на территории собора Воскресения Христова;

Лесной Городок, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;

деревня Сколково;

деревня Жуковка, территория ресторана «Причал»;

деревня Пронское, купель на территории строящегося храма преподобного Сергия Радонежского.

Орехово-Зуево

город Орехово-Зуево, пруд на территории Богородице-Рождественского собора;

город Орехово-Зуево, купель в Богородице-Рождественском соборе;

город Орехово-Зуево, озеро Амазонка;

деревня Анциферово, купель в Анциферовском роднике, Давдовский территориальный отдел;

деревня Малая Дубна, Преображенский храм, пруд «Восьмерка»;

деревня Старый Покров, купель вблизи Покровского храма;

деревня Гора, купель на территории Богородице-Рождественского храма;

озеро вблизи деревни Дуброво.

Павловский Посад

город Павловский Посад, Воскресенская церковь;

город Павловский Посад, Казанская церковь;

деревня Часовня, храм Троица-Чижи;

город Электрогорск, прорубь на озере Госьбужье.

Подольск

город Подольск, парк имени В. Талалихина;

город Подольск, микрорайон Климовск, детский парк культуры и отдыха.

Пушкино

город Пушкино, река Уча;

деревня Мураново, купель на святом источнике Казанской иконы Божией Матери.

Раменское

город Раменское, церковь Матроны Московской;

село Быково, «Живоносный источник» — купальня крестильная «Иоана Крестителя», улица Колхозная;

деревня Устиновка, родник;

село Гжель, источник Феодоровской Божией Матери и Никольский святой источник;

село Софьино, купель.

Реутов

Троицкий храм, улица Победы, 3.

Рузский

деревня Брыньково, храм Казанской иконы Божией Матери;

поселок Колюбакино, храм Богородицы Рождественской.

Сергиев Посад

город Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, купель у берега на водоеме Загорское море;

город Пересвет, Макаркин пруд;

деревня Взгляднево, источник Гремячий Ключ;

село Богородское, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, родник великомученика Никиты Готфского;

село Радонеж, купель храма Преображения Господня;

село Радонеж, святой источник Казанской иконы Божией Матери.

Серебряные Пруды

деревня Нижняя Пурловка, купель на источнике благоверного князя Александра Невского;

село Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.

Серпухов

город Серпухов, микрорайон Ногина, пруд на улице Пограничной;

город Серпухов, пруд на улице Пионерской;

город Протвино, купель храма Всех Святых, в земле российской просиявших, проспект Академика Сахарова, 1;

деревня Васильевское, родник;

деревня Глубоково, родник;

деревня Лужки, родник;

деревня Сераксеево, купель на пруду;

село Райсеменовское, родник.

Солнечногорск

город Солнечногорск, прорубь на озере Сенеж;

город Солнечногорск, купель на территории Спасского храма;

деревня Новая, Покровский храм;

деревня Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия, митрополита Московского;

деревня Сергеевка, источник «Чудо архангела Михаила в Хонех»;

деревня Льялово, храм Рождества Пресвятой Богородицы;

деревня Голубое, купель на территории Дома Причта, Тверецкий проезд, 16а.

Ступино

город Ступино, Белопесоцкий котлован у Белопесоцкого монастыря;

село Починки, купель у церкви.

Талдом

село Спас-Угол, родник.

Фрязино

город Фрязино, купель церкви Рождества Христова;

город Фрязино, озеро Большое.

Химки

город Химки, церковь апостолов Петра и Павла, Ленинский проспект, 31;

город Химки, микрорайон Левобережный, парк «Экоберег»;

город Химки, «Лукоморье»;

город Химки, церковь Петра и Февронии, микрорайон Подрезково;

храм Александра Невского, Новокуркинское шоссе, 36;

деревня Середниково, родник святого Иосифа Волоцкого, церковь Алексия, митрополита Московского;

деревня Поярково, храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Черноголовка

село Ивановское, река Пружонка на территории Иоанна-Предтеченского храма.

Чехов

город Чехов, купель у Иоанно-Предтеченского храма, улица Родниковая, 6;

город Чехов, купель на территории ДС «Олимпийский»;

село Ваулово, купель Троицкого храма;

село Новоселки, купель Успенского храма;

село Хлевино, купель Михаило-Архангельского храма;

село Талеж, купель у источника преподобного Давида Серпуховского;

деревня Бершово.

Шатура

город Шатура, храм Новомучеников и Исповедников Шатурских;

деревня Андреевские Выселки, купель Спасо-Преображенского храма;

поселок Радовицкий, перед зданием Радовицкого дома культуры, улица Клубная, 2;

город Рошаль, озеро Юбилейное;

город Рошаль, храм Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость;

село Шарапово, купель Троицкого храма;

село Дмитровский Погост, храм Великомученика Дмитрия Солунского.

Шаховское

деревня Муриково, Святой колодец.

Щелково

город Щелково, городской парк;

город Щелково, церковь страстотерпца царя Николая, микрорайон Чкаловский;

село Рязанцы, купель храма Живоначальной Троицы;

село Душоново, храм Тихвинской иконы Божией матери;

деревня Гребнево, около храма Гребневской иконы Богородицы;

деревня Гребнево, территория усадьбы;

рабочий поселок Монино, купель храма Георгия Победоносца.

Электросталь

город Электросталь, водоем Западный, у стадиона «Авангард».

Традиция и ответственность