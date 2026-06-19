19 июня 2026, 15:48

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Зола давно живет на дачах рядом с компостом, перегноем и травяными настоями. Многие считают ее простым остатком после печи или костра. На деле это ценная подкормка, которая помогает саду и огороду без лишних затрат. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Главное достоинство золы как удобрения Что входит в состав золы и как она влияет на растения Какая зола подходит для удобрения, а какую лучше не брать Для каких растений древесная зола особенно полезна Каким культурам зола не подходит Как применять золу в сухом виде Как сделать зольный настой и когда он нужен Можно ли опрыскивать растения золой Как вносить золу под разные культуры Самые частые ошибки при применении золы для удобрения растений Зола и компост: удачное сочетание или риск Подходит ли зола для подкормки комнатных растений Когда лучше вносить золу: весной, летом или осенью

Главное достоинство золы как удобрения

Фото: iStock/Dyto yudistiro

Что входит в состав золы и как она влияет на растения

Какая зола подходит для удобрения, а какую лучше не брать

Фото: iStock/Jenny Moreno

Для каких растений древесная зола особенно полезна

Каким культурам зола не подходит

Фото: iStock/Irina Khabarova

Как применять золу в сухом виде

Как сделать зольный настой и когда он нужен

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Можно ли опрыскивать растения золой

Как вносить золу под разные культуры

Фото: iStock/Fotofantastika

Самые частые ошибки при применении золы для удобрения растений

Зола и компост: удачное сочетание или риск

Фото: iStock/Irina Khabarova

Подходит ли зола для подкормки комнатных растений

Когда лучше вносить золу: весной, летом или осенью