Стало известно о схеме мошенников с фото несуществующих апартаментов для аренды
Мошенники с помощью нейросетей генерируют реалистичные фото шикарных апартаментов и публикуют их на сайтах аренды жилья. Об этом рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Юрист рассказала о распространённых схемах мошенничества, связанных с арендой жилья на летний период. Для этого злоумышленники используют изображения, созданные с помощью нейросетей. Чтобы ввести жертв в заблуждение, они подделывают документы на право собственности. После получения предоплаты за «бронирование» мошенники исчезают.
Также аферисты создают фальшивые изображения отелей и туристических комплексов с помощью искусственного интеллекта. Они публикуют поддельные отзывы, написанные чат-ботами, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов.
Кроме того, мошенники создают фишинговые сайты, которые выглядят как копии популярных сервисов аренды жилья. Это позволяет им украсть личные данные владельцев квартир для совершения последующих преступлений.
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