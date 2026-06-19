Стало известно о схеме мошенников с фото несуществующих апартаментов для аренды

19 июня 2026, 12:35

РИА Новости: мошенники генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники с помощью нейросетей генерируют реалистичные фото шикарных апартаментов и публикуют их на сайтах аренды жилья. Об этом рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.