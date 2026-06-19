Жителям МКД Новосибирска, где взорвался газ, предоставят жилье

19 июня 2026, 13:25

Фото: iStock/Magdalena Wygralak

В Новосибирске произошел хлопок бытового газа в доме № 57 на улице Народной. После этого планируется ввести режим повышенной готовности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр Максим Кудрявцев.





По данным Om1 Новосибирск, сотрудники департамента энергетики и ЖКХ совместно с представителями управляющей компании обследуют здание после того, как МЧС завершит работы на месте возгорания. Эксперты должны будут определить объем восстановительных работ. Ремонт проведут за счет городского бюджета.





«Администрацией Калининского района сейчас ведется работа с жителями — это 27 семей. На текущий момент две семьи обратились с просьбой о выделении временного жилья», — уточнил Кудрявцев.