Навязчивые чувства и болезненная ревность: специалисты рассказали о новой тенденции
Российские психотерапевты отмечают увеличение числа обращений, связанных с так называемой любовной зависимости — состоянием, при котором человек чрезмерно зацикливается на объекте симпатии и испытывает трудности с контролем своих эмоций и поведения. Об этом сообщает SHOT.
По словам специалистов, такая одержимость может проявляться навязчивыми сообщениями и звонками, постоянной проверкой социальных сетей партнёра, болезненной ревностью, а также неспособностью принять отказ или пережить расставание. С подобными проблемами обращаются как мужчины, так и женщины разных возрастов.
Как пояснила психиатр Валерия Закуражная, чаще всего речь идёт не о психическом заболевании, а об аддикции отношений — форме эмоциональной зависимости, при которой романтические чувства становятся главным источником переживаний и удовольствия.
В этом состоянии человек начинает сильно зависеть от внимания и одобрения партнёра, а отношения занимают центральное место в его жизни. Специалисты подчёркивают, что в большинстве случаев проблема не связана с тяжёлыми психическими расстройствами. Однако в отдельных ситуациях чрезмерная фиксация на другом человеке может приводить к преследованию бывших партнёров, попыткам тотального контроля и другим деструктивным формам поведения. В таких случаях рекомендуется обращаться за профессиональной помощью.
Эксперты отмечают, что своевременная работа с психологом или психотерапевтом помогает восстановить эмоциональный баланс и выстроить более здоровые отношения.
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