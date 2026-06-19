Навязчивые чувства и болезненная ревность: специалисты рассказали о новой тенденции

19 июня 2026, 12:46

Психотерапевты фиксируют рост случаев «любовной зависимости» среди россиян

Фото: Istock / Jovanmandic

Российские психотерапевты отмечают увеличение числа обращений, связанных с так называемой любовной зависимости — состоянием, при котором человек чрезмерно зацикливается на объекте симпатии и испытывает трудности с контролем своих эмоций и поведения. Об этом сообщает SHOT.