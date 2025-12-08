«Неожиданный поворот судьбы»: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 декабря
В деловой сфере хорошее время для выступления на публике и выполнения обещаний. Важно избегать принципиальной позиции и проявлять дипломатию в спорных вопросах. В любви благоприятно быть в приподнятом настроении и постараться производить хорошее впечатление. В сфере здоровья надо исключить подъём тяжестей.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овен почувствует потребность в духовном развитии. Его ценности и мировоззрение станут благороднее.
У Тельца усилится притягательность. Он захочет нравиться и быть в центре внимания.
У Близнецов возникнет интерес к чтению литературы и изучению информации. Интеллектуальный рост и любопытство благоприятны.
Рак расположен к творческой работе и занятию любимым делом. Он ощутит радость и спокойствие.
Лев получит прибыль и может рассчитывать на упрочение материального положения.
Деве надо уделить время наведению порядка в документах. Она сможет всё систематизировать и аккуратно изучить.
Весы станут более требовательными к себе. Спокойствие и самодисциплина благоприятны.
Скорпион будет приятно удивлен и обрадуется неожиданному повороту судьбы.
Стрелец станет популярнее. Он реализует свою идею и получит поддержку.
Козерогу надо быть открытым ко всему новому и необычному. Его оригинальность и нестандартный подход принесут успех.
Водолей станет сентиментальнее, и его сердце смягчится. Тонкое понимание людей и обстоятельств усилится.
Рыбы будут смелее и активнее. Они добьются желаемого и станут сильнее.
