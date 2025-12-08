«Неожиданный поворот судьбы»: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 декабря

08 декабря 2025, 14:48

Фото: iStock/Oksana Lyskova

В деловой сфере хорошее время для выступления на публике и выполнения обещаний. Важно избегать принципиальной позиции и проявлять дипломатию в спорных вопросах. В любви благоприятно быть в приподнятом настроении и постараться производить хорошее впечатление. В сфере здоровья надо исключить подъём тяжестей.