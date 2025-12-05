Петербург оказался в пятерке городов по ранним завтракам

05 декабря 2025, 14:33

Фото: iStock/Sabina Galja

Санкт-Петербург оказался в пятёрке городов по количеству заведений, предлагающих ранние завтраки, уступив лишь Москве. Такие данные приводит «Петербургский дневник» со ссылкой на данные сервиса геоаналитиков «2ГИС Про».





Выяснилось, что в Петербурге функционируют 458 заведений общественного питания, начинающие работу не позднее 10 утра – 5,5% от общего числа точек.





«Анализ показывает, что почти треть (29,9%) всех заведений с ранними завтраками сосредоточена в Центральном районе, где их насчитывается 137. На втором месте – Адмиралтейский район с 58 точками, замыкает тройку лидеров Петроградский район с 51 заведением», — говорится в материале.