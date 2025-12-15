«Неприятные последствия»: Диетолог назвала неожиданную опасность травяных чаев
Диетолог Павлюк: травяные чаи не сочетаются с некоторыми лекарствами
Ромашковый перед сном, иван-чай вместо обычного — многие считают травяные сборы абсолютно безопасной и полезной альтернативой. Но так ли это на самом деле?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» предупредила, что в некоторых ситуациях любимый «успокаивающий» напиток может таить в себе неожиданные риски.
«Чай из ромашки очень безобиден. Он даже детям разрешается, потому что считается полезным», — сказала она.
Однако с другими популярными травами, такими как иван-чай, не всё так просто из-за недостатка масштабных исследований:
«Кроме травяного чая, у нас есть еще, например, иван-чай. Но он, к сожалению, мало исследован. Главная опасность кроется не в самих травах, а в их взаимодействии с лекарственными препаратами. Эта проблема особенно актуальна для людей с хроническими заболеваниями и пожилых», — объяснила диетолог.
Она добавила, что нужно крайне осторожно относиться к популярным травяным чаям, потому что это может привести к неприятным последствиям.
«Могут произойти непредвиденные эффекты с лекарствами. То есть чем больше человек получает лекарств, тем осторожнее надо быть с травяными чаями из зверобоя, билобы и так далее», — предупредила Наталья Павлюк.
По ее словам, травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт. Прежде чем сделать его частью ежедневного рациона, стоит проконсультироваться с врачом.