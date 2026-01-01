«Обмануть организм»: Диетолог объяснил, почему часто хочется сладкого и жирного
Диетолог Пристанский: человеку хочется жирного и сладкого, чтобы выжить
Выяснилось, что постоянная тяга к шоколаду или шашлыку — это не слабая сила воли, а древний механизм выживания, доставшийся нам от предков. Почему так происходит, и какие приёмы помогают сохранять баланс, не отказывая себе во вкусной еде?
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что нашему телу эволюционно выгодно потреблять максимально калорийную и максимально удобную к потреблению пищу, потому что это фактор выживания.
«Сладкое давало быстрые углеводы для мгновенной энергии, а жирное — долгий запас калорий. В условиях современного изобилия этот механизм часто приводит к перееданию. Но тягу можно грамотно обойти. Первый и главный совет — поддерживать чувство сытости с помощью белка. Второй — использовать продукты с сахарозаменителями, чтобы получать любимый вкус без лишних калорий», — сказал он.
По словам диетолога, один стакан свежевыжатого сока может содержать до 15 граммов сахара, что составляет значительную часть от рекомендуемой дневной нормы в 25-50 граммов.
«Чтобы управлять тягой к вредному, начните день с белкового завтрака (яйца, творог) для долгого насыщения. Для удовлетворения потребности в сладком выбирайте напитки и десерты на сахарозаменителях. Контролируйте потребление сладких фруктов и соков, помня об их высокой сахарной нагрузке», — посоветовал Пристанский.