«Обмануть организм»: Диетолог объяснил, почему часто хочется сладкого и жирного

01 января 2026, 10:08

Диетолог Пристанский: человеку хочется жирного и сладкого, чтобы выжить

Фото: iStock/happy_lark

Выяснилось, что постоянная тяга к шоколаду или шашлыку — это не слабая сила воли, а древний механизм выживания, доставшийся нам от предков. Почему так происходит, и какие приёмы помогают сохранять баланс, не отказывая себе во вкусной еде?





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что нашему телу эволюционно выгодно потреблять максимально калорийную и максимально удобную к потреблению пищу, потому что это фактор выживания.





«Сладкое давало быстрые углеводы для мгновенной энергии, а жирное — долгий запас калорий. В условиях современного изобилия этот механизм часто приводит к перееданию. Но тягу можно грамотно обойти. Первый и главный совет — поддерживать чувство сытости с помощью белка. Второй — использовать продукты с сахарозаменителями, чтобы получать любимый вкус без лишних калорий», — сказал он.

«Чтобы управлять тягой к вредному, начните день с белкового завтрака (яйца, творог) для долгого насыщения. Для удовлетворения потребности в сладком выбирайте напитки и десерты на сахарозаменителях. Контролируйте потребление сладких фруктов и соков, помня об их высокой сахарной нагрузке», — посоветовал Пристанский.