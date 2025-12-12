«Скрытый враг или часть здорового рациона?» Врач развенчивает мифы о фруктозе

12 декабря 2025, 10:08

Диетолог Кузьменко: фруктоза не опасна, если с ней не переборщить

Фото: iStock/Zoya2222

Недавнее исследование о способности фруктозы усиливать воспалительные процессы вызвало волну обсуждений. Особенно теория, что у здоровых взрослых людей употребление напитков, подслащенных фруктозой, может способствовать увеличению риска заражения инфекционными заболеваниями.





Врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» заявил, что это исследование не стоит большого внимания.





«Как понимать, что фруктоза вызывает воспаление? Это ведь не чужеродное для организма вещество. Мы ее принимаем постоянно, потому что она находится в обычном сахаре и фруктах», — сказал он.



«Не поддавайтесь провокациям, всё в порядке, ничего страшного не произошло. Если вы переходите на фруктозу и пытаетесь заменить сахар, то это не совсем понятное занятие, потому что это тот же самый сахар, просто с другой химической формулой», — объяснил Кузьменко.