«Неприятное и преступное»: Врач шокировал заявлением о наркологических дефектах Жени Лукашина из «Иронии судьбы»

28 января 2026, 18:18

Нарколог Сараев: Женя Лукашин из «Иронии судьбы» имеет наркологические дефекты

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы»

Идею запрета демонстрации спиртного в кино специалисты оценивают по-разному. Кто-то считает, что алкогольная зависимость возникает не на фоне подражания, а по причине внутренней уязвимости, а другие уверены, что персонажи фильмов показывают пример своим поведением.





Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» прокомментировал предложение, приведя в пример всем известную кинокартину «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».





«Главный герой имеет огромное количество наркологических и психологических дефектов. Он живет с мамой, не женат, имеет явные проявления эгоцентризма и алкоголизма. У него уже мозговые нарушения, раз он не помнит, что делал в состоянии опьянения. Это уже ближе к аффекту, помрачению сознания. Тут очень много неприятного, даже преступного», — сказал он.

«Залез в чужую квартиру, разрушил устойчивую пару, у которой были отношения, приближающиеся к браку, и так далее. Лукашин вызывает споры и дискуссии. Тут нет однозначной стороны. Люди здоровые принимают это как легкую новогоднюю историю, а другие — наоборот будут расценивать это как неправильный и неприятный шаг», — объяснил Сараев.