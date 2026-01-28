«Спорно и неоднозначно»: Нарколог прокомментировал предложение запретить демонстрацию алкоголя в российском кино

28 января 2026, 12:49

Нарколог Сараев: положительные герои с вредными привычками тоже побеждают зло

Фото: iStock/Pressmaster

Академик РАН предложил, чтобы алкоголь на экране употребляли только отрицательные персонажи. А всех положительных героев нужно сделать примером здорового образа жизни.





Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» привел слова Владимира Ленина, отметив, что кино — одно из важнейших искусств в жизни, которое напрямую влияет на мышление людей.





«То, что мы видим в кино, является серьёзной возможностью для донесения в массы определённых тенденций. И их нужно задавать в правильном русле. Например, я считаю верным пропагандировать здоровый образ жизни с помощью положительных героев», — сказал он.

«Но, я считаю, что замысел автора не должен изменяться. Например, зависимые от алкоголя люди, увидев, что положительный персонаж под действием средств совершает добро, обратит внимание именно на употребление. То есть, это будет влиять настолько, что у человека (особенно ребенка) будет ощущение, что так можно и хорошо. В том же любимом многими фильме "Ирония судьбы" очень спорно и неоднозначно можно рассматривать многие сцены, а особенно главного героя», — объяснил Сараев.