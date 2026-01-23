Нарколог предупредил о новом опасном тренде среди подростков

23 января 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Среди молодежи есть новый опасный тренд — прием ветеринарных препаратов. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, чем может обернуться такой эксперимент.





Использование медикаментов для животных человеком может привести к развитию психологических проблем, включая суицидальные мысли, а еще может вызвать токсическое воздействие на организм и ряд разный аллергий.



«При приеме таких препаратов могут возникнуть серьезные побочные явления: сонливость, головокружение, нарушение координации, спутанность сознания. А при сочетании с алкоголем или другими лекарствами могут наступить угнетение дыхания и кома», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.