Нарколог предупредил о новом опасном тренде среди подростков
Среди молодежи есть новый опасный тренд — прием ветеринарных препаратов. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, чем может обернуться такой эксперимент.
Использование медикаментов для животных человеком может привести к развитию психологических проблем, включая суицидальные мысли, а еще может вызвать токсическое воздействие на организм и ряд разный аллергий.
«При приеме таких препаратов могут возникнуть серьезные побочные явления: сонливость, головокружение, нарушение координации, спутанность сознания. А при сочетании с алкоголем или другими лекарствами могут наступить угнетение дыхания и кома», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.Врач отмечает, что даже если компоненты этих лекарств похожи на человеческие, их применение опасно и может иметь тяжелые последствия для психики и организма в целом.