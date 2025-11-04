Непрошеные гости или новые соседи? Почему грачи остаются зимовать в Подмосковье
Орнитолог Чернова: грачи не улетают из Москвы на зиму
Аномально тёплая осень в столичном регионе сбила с толку не только людей, но и птиц. Однако орнитологи спешат успокоить: грачи, задержавшиеся в Москве и области, — это не следствие каприза погоды, а результат осознанного выбора умных пернатых, которые нашли в мегаполисе комфортную и сытную альтернативу изнурительной миграции на юг.
Орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова в беседе с «Радио 1» объяснила, что ситуация с грачами — это давно сформировавшаяся тенденция.
«Грачи уже давно не улетают, а прилетают. Они зимуют в Москве и области. В Москве тепло, и всегда можно добыть достаточное количество корма», — отметила она.
Если в природе рацион грача состоит из дождевых червей и насекомых, которых зимой не найти, то в городе меню становится куда разнообразнее.
«В городе нет проблемы найти еду. Москва стала столовой для грачей, но не домом для выведения птенцов. Из-за нехватки высоких деревьев, птицы почти не гнездятся в столице. Их основные гнездовья находятся в Подмосковье, откуда они с наступлением холодов и прилетают в Москву на зимовку», — рассказала Чернова.
Она добавила, что не стоит подкармливать грачей искусственно, потому что они осторожны и не стремятся к близкому контакту с человеком. Таким образом, задержка грачей в столичном регионе — это не аномалия, а пример успешной адаптации к условиям мегаполиса.