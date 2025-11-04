Непрошеные гости или новые соседи? Почему грачи остаются зимовать в Подмосковье

04 ноября 2025, 11:15

Орнитолог Чернова: грачи не улетают из Москвы на зиму

Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

Аномально тёплая осень в столичном регионе сбила с толку не только людей, но и птиц. Однако орнитологи спешат успокоить: грачи, задержавшиеся в Москве и области, — это не следствие каприза погоды, а результат осознанного выбора умных пернатых, которые нашли в мегаполисе комфортную и сытную альтернативу изнурительной миграции на юг.





Орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова в беседе с «Радио 1» объяснила, что ситуация с грачами — это давно сформировавшаяся тенденция.





«Грачи уже давно не улетают, а прилетают. Они зимуют в Москве и области. В Москве тепло, и всегда можно добыть достаточное количество корма», — отметила она.

«В городе нет проблемы найти еду. Москва стала столовой для грачей, но не домом для выведения птенцов. Из-за нехватки высоких деревьев, птицы почти не гнездятся в столице. Их основные гнездовья находятся в Подмосковье, откуда они с наступлением холодов и прилетают в Москву на зимовку», — рассказала Чернова.