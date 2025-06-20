В Подмосковье поселился новый вид птиц
Новый вид птиц стал постоянным обитателем Московской области — полярная чайка Larus glaucoides. Такой вывод сделали учёные по итогам многолетних наблюдений, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья со ссылкой на статью в Русском орнитологическом журнале.
Полярную чайку несколько раз замечали на территории Бисеровского рыбхоза в Богородском городском округе.
«Учёным ещё предстоит узнать причины, по которым северный вид птиц обосновался в Московской области. Возможно, расширение ареала является признаком климатических изменений. Но мы рады, что в семействе подмосковных птиц появилось пополнение», — заявил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.Обычно полярная гнездится на островах Канадского арктического архипелага и в Гренландии, а на кочёвках иногда встречается на севере Европейской части России. Вглубь материка эта птица до последнего времени не залетала.