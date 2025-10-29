«Волонтёры Подмосковья» поздравили добровольцев региона с праздником
Число активистов подмосковного волонтёрского движения превысило 60 тысяч. Об этом говорится в поздравлении «Волонтёров Подмосковья» с Днём добровольца Московской области.
«Нас уже более 60 тысяч, целое море добра и отзывчивых сердец! За пять лет мы с вами сделали больше 15 тысяч добрых дел. Это тысячи улыбок и моментов, когда кто-то получил помощь именно в тот момент, когда она была нужна. Мы начинали в пандемию, помогая врачам, бабушкам и дедушкам. А потом пришло «Доброе дело», и вот мы вместе отправляем гуманитарную помощь, уже более 8,5 тысяч тонн», – говорится в поздравлении.Подмосковные волонтёры поддерживают участников СВО, организуют благотворительные ярмарки, проводят мастер-классы в детских больницах, помогают старшему поколению по дому.
«Наши ребята пришли на помощь в Анапу, очищали берег от мазута и спасали птиц. А чего стоит Международный музыкальный конкурс «Интервидение»? Уверены, секрет его успеха был в профессионализме волонтёров. Ребята, вы просто космос, большая, дружная, крутая команда, которая может всё», – заключили представители движения.День добровольца Московской области, учреждённый в 2017 году, отмечается 29 октября. Региональное движение «Волонтёры Подмосковья» начало работу в 2020-м, объединив добровольческие, общественные и молодёжные организации.