Вороны напали на финалистку конкурса «Мисс Россия» и пытались отобрать у нее сумку

17 июня 2025, 11:37

Во Владивостоке вороны напали на финалистку конкурса «Мисс Россия» Антонову

Фото: iStock/ cotuvokne

Во Владивостоке вороны испугали финалистку «Мисс Россия — 2023», сообщил Телеграм-канал Amur Mash.