Вороны напали на финалистку конкурса «Мисс Россия» и пытались отобрать у нее сумку
Во Владивостоке вороны испугали финалистку «Мисс Россия — 2023», сообщил Телеграм-канал Amur Mash.
Птицы напали на Анастасию Антонову, когда она прогуливалась по улице. Три вороны кружили над головой россиянки, не позволяли ей пройти, пытались клюнуть и схватить сумку.
Участница конкурса красоты отметила, что хотела убежать от птиц, но они ринулись за ней. Девушка начала звать на помощь, и это услышала проходящая мимо женщина. Она попросила помочь прохожего, который с трудом отогнал птиц. Антонова подчеркнула, что она испытала такой сильный страх, словно попала в фильм ужасов. Анастасия отделалась испугом: вороны не оставили ей никаких серьезных травм.
Орнитологи уточнили, что в июне вороны правда могут вести себя агрессивно. Это связано с тем, что в это время они заботятся о птенцах и защищают их от любых угроз.
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