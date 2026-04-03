«Нерешительность и страх»: Психолог объяснила, как отличить здоровый внутренний диалог от голоса, который вас разрушает
Психолог Кардиакос: внутренний диалог зачастую становится больным критиком
Многие люди, ведущие внутри себя постоянные диалоги, приходят к одному и тому же страху: «Со мной что-то не так — я постоянно спорю сама с собой». Кто-то замечает, что внутренний голос вдруг звучит как мамин или учительский, а кто-то чувствует его иначе. Однако специалисты утверждают, что внутренний диалог — это нормально.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что без него внутреннего голоса мы бы не умели планировать, выбирать и рефлексировать.
«Проблема в том, кто в вашей голове главный и куда ведут эти разговоры — к решению или к саморазрушению», — пояснила она.
Пять внутренних форматов речи:
- Нормальный монолог и диалог с собой: мыслить фразами «мне нужно…», «я думаю…», спорить с собой «остаться или уйти» — это совершенно здоровый способ осмысливать реальность и планировать будущее. Пока этот внутренний диалог помогает принимать решения (пусть и после колебаний), а не загоняет вас в бесконечное кружение вокруг одной фразы — всё в порядке. Тревожный звоночек: если вы часами пережевываете одно и то же, а утром начинаете заново, не сдвинувшись ни на шаг.
- «Чужой» голос внутри: когда ваши мысли звучат маминым, папиным или учительским голосом — это по-прежнему ваши мысли, просто облеченные в знакомую с детства интонацию. Ключевой критерий здоровья: вы понимаете, что это вы сами, а не кто-то посторонний управляет изнутри. Но если голос переживается как совершенно чужой, комментирует каждое ваше действие, спорит с вами или отдает приказы — это уже маркер, с которым нужно идти на очную консультацию к психиатру или психотерапевту.
- Внутренний критик: здоровый и больной. Здоровый критик говорит: «Здесь можно было аккуратнее», «В следующий раз учти это», «Давай без резких движений».Больной критик говорит: «Ты никчемная», «Плохая мать/работник/партнер», «С тобой что-то не так», «Вечно у тебя всё через одно место». Если после внутренних монологов вам стабильно становится хуже, падает самооценка, растет стыд и вина — это уже не критика, а самонаказание. И эту тенденцию очень полезно разбирать в терапии.
- Поддерживающий голос (внутренний тренер): он есть у всех, но у многих он заглушен критиком. Поддерживающий внутренний диалог звучит: «Тебе сейчас тяжело, давай отдохнем», «Ты имеешь право попросить помощи», «Никто не обязан быть идеальным, и ты в том числе». Такой self-talk снижает тревогу и дает реальную опору. Его можно тренировать. Начните с простого: ловите автоматическое «я ужасна» и сознательно заменяйте на более реалистичное и человечное — «мне трудно, и это нормально, я не обязана быть идеальной».
- Диалог частей («одна часть хочет, другая боится»): это нормальная внутренняя дискуссия, в ней нет ничего патологичного. Повод насторожиться — если вы годами крутитесь в одном и том же споре и не делаете ни шага ни в одну, ни в другую сторону. Это уже не «сложный характер», а чаще всего комбинация тревоги, депрессивного спектра и выученной беспомощности.
Анастасия Кардиакос посоветовала чаще задаваться вопросами: «Чьим тоном со мной говорят мои мысли чаще всего?», «Не критикую ли я себя так часто, что это уже переросло в нерешительность и страх перед чем-то новым и жизнью в целом?».