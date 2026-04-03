Психолог назвала правило, которое спасет детей от интернет-мошенников

03 апреля 2026, 13:52

Психолог Тузова: мошенники ищут детей, которые сами про себя все рассказывают

В Иркутской области транспортные полицейские и сотрудники ФСБ предотвратили вербовку 11-классницы, которую злоумышленники едва не заставили стать соучастницей преступления. И подобных случаев немало.





Детский психолог, заслуженный педагог-наставник Яна Тузова в беседе с «Радио 1» объяснила, что подростки часто попадаются на уловки мошенников, потому что уверены в своей взрослости.





«Ребенок думает, что он уже взрослый, сам знает, как платить. Но именно эта самоуверенность — ловушка. А родители, в свою очередь, должны спрашивать у детей, интересоваться, чтобы выстраивать доверительные отношения», — объяснила она.

«Если с тебя хоть за что-то просят деньги по телефону — это первый маркер. Нужно сразу кому-нибудь рассказать об этом, даже если это под запретом. Мошенническая схема строится на том, что нужно держать все в секрете, иначе — кто-то пострадает», — предупредила эксперт.

Яна Тузова назвала несколько ключевых моментов, по которым можно составить памятку для детей: