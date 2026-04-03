Психолог назвала правило, которое спасет детей от интернет-мошенников
Психолог Тузова: мошенники ищут детей, которые сами про себя все рассказывают
В Иркутской области транспортные полицейские и сотрудники ФСБ предотвратили вербовку 11-классницы, которую злоумышленники едва не заставили стать соучастницей преступления. И подобных случаев немало.
Детский психолог, заслуженный педагог-наставник Яна Тузова в беседе с «Радио 1» объяснила, что подростки часто попадаются на уловки мошенников, потому что уверены в своей взрослости.
«Ребенок думает, что он уже взрослый, сам знает, как платить. Но именно эта самоуверенность — ловушка. А родители, в свою очередь, должны спрашивать у детей, интересоваться, чтобы выстраивать доверительные отношения», — объяснила она.
Эксперт назвала один важный маркер мошенника: как только разговор заходит о деньгах, кодах, паролях или номерах карт — это 100% обман. Даже если звонящий представился мамой или полицейским и говорит, что близкий человек в опасности.
«Если с тебя хоть за что-то просят деньги по телефону — это первый маркер. Нужно сразу кому-нибудь рассказать об этом, даже если это под запретом. Мошенническая схема строится на том, что нужно держать все в секрете, иначе — кто-то пострадает», — предупредила эксперт.
Она добавила, что если школьник уже перевел деньги, передал курьеру ценности или сообщил код — нужно немедленно рассказать взрослому — даже тогда, когда страшно получить наказание
Яна Тузова назвала несколько ключевых моментов, по которым можно составить памятку для детей:
- Главный маркер опасности — деньги: как только в разговоре по телефону или в переписке появляются слова «переведи деньги», «скажи код из СМС», «продиктуй номер карты», «купи подарочные карты», «срочно нужна твоя помощь — заплати»
- Запомни — с тобой говорит не друг: сейчас мошенники умеют подделывать голоса. Они могут позвонить с похожего номера или написать от лица одноклассника. Они скажут: «Это я, всё серьёзно, срочно помоги!» В этом случае нужно класть трубку и перезвонить тому человеку по личному номеру. Один вопрос спасёт тебя от обмана.
- Никогда не говори никому код: даже если обещают «крутой скин в игре», «бесплатные кристаллы», «приз за конкурс», «помощь другу». Не верь. Деньги просто спишут — и всё.
- «Спроси меня» — это защита: мошенники всегда говорят: «Никому не рассказывай, иначе будет хуже. Иначе арестуют родителей. Иначе заберут телефон». Это ложь. Их главная цель — чтобы ты молчал и боялся. Самое важное правило: как только тебе показалось, что что-то не так — сразу расскажи взрослому, которому доверяешь.
- Не выкладывай личное в интернет: не пиши в открытых чатах, где ты живёшь, в какую школу ходишь, сколько денег у родителей. Не выкладывай фотографии с геометками. Не говори, что ты один дома. Мошенники следят и ищут тех, кто сам о себе всё рассказал.