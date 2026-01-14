«Простые 4 шага перезагрузки»: Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих после праздников

14 января 2026, 12:48

Нутрициолог Макарова: на диету после праздника садиться не стоит

Фото: Istock/CharlieAJA

После обильных застолий многие встают на весы и в панике ищут быстрый способ похудеть. Однако всем известно, что путь жёстких ограничений опасен не только для здоровья, но и для долгосрочного результата.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» напомнила, что диета — это временное изменение. Закончив её, человек возвращается к старым привычкам, которые изначально привели к набору веса. Каждая новая попытка похудеть в этом случае становится психологически тяжелее и может привести к отчаянию.





«Диета эффективна в краткосрочной перспективе. Практически все, кто сидит на диетах, потом обратно эти килограммы наедают. Единственное решение — изменить образ жизни, поменять привычки на постоянной основе», — сказала она.

Что делать, если лишние килограммы уже набежали?

Восстановить водный баланс — пить больше чистой воды;

Вернуть режим: три сбалансированных приёма пищи в чёткое время (завтрак через час после пробуждения, обед с 13 до 15, ужин за 2-3 часа до сна);

Скорректировать меню: сделать акцент на натуральных продуктах, убрать соусы и усилители вкуса, меньше солить;

Добавить лёгкую активность: 8-12 тысяч шагов в день, зарядка, самомассаж.

«С лишней отечностью после праздников можно справиться правильными инструментами. Главный индикатор успеха — не цифра на весах, а внутренние ощущения», — подчеркнула Макарова.