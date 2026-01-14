«Чувство вины и слёзы»: Психоаналитик объяснила, какие испытания ждут Романа Товстика в паре с Дибровой

14 января 2026, 13:47

Психоаналитик Смолярчук: в паре с Дибровой Товстику будут мстить ее дети

Роман Товстик (Фото: Instagram* @roman_tovstik)

История Полины Дибровой и Романа Товстика продолжает волновать публику. Недавно фотомодель рассказала, что Роман по утрам плачет из-за тяжелой сложившейся ситуации.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Роман Товстик находится в состоянии неопределенности, поэтому ему очень сложно переносить предложенные обстоятельства.





«Он мужчина достаточно ведомый, управляемый. Его рвет обязательствами предыдущая семья, к которой он привязан. У него есть очень много эмоций, чувств, к которым добавила еще и вина», — сказала она.

«В другое место его зовет его новая любовь и приключения. Но там его ждет сюрприз выстраивания взаимоотношений с тремя чужими мужичками, которых воспитывал не он. Которые, возможно, захотят отыграться и отомстить за слезы своего отца», — объяснила психоаналитик.

«Я желаю ему от всей души сейчас удариться не в какие-то ретриты, а к классическому психотерапевту. Иначе от его эмоционального, клинического выгорания пострадают все вокруг», — посоветовала Смолярчук.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

