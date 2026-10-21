«Несовместимые состояния»: Психолог назвала главную проблему современного человека

21 октября 2026, 16:34

Психолог Сальникова: развиваться и быть в комфорте одновременно невозможно

Фото: iStock/PeopleImages

Современный мир требует от человека постоянного роста: нейросети развиваются, рынок меняется, и каждый стремится быть лучше и круче в своей сфере — интеллектуальной, физической, эмоциональной. Но при этом почти никто не хочет выгорать — все желают эмоционального комфорта.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что эти два запроса противоречат друг другу на уровне самого определения слов — и само признание этого парадокса способно облегчить жизнь.





«В современном обществе сложилась парадигма противоречий: подавляющее большинство людей хотят всё время развиваться, потому что мир движется и меняется, но одновременно стремятся быть эмоционально комфортными. Здесь нужно обратить внимание на слово "комфортно": определение развития предполагает преодоление внешних обстоятельств для достижения определённого результата, а что уже по своей сути противоречит», — объяснила она.

«Когда люди хотят одновременно быть комфортными, красивыми, успешными, они перестают перестают радоваться и теряют какие-то смыслы. Речь не о том, что человеку нужно выбрать либо развитие, либо комфорт без действий. Это могут быть разные периоды и состояния. Например, сегодня он развивается, достиг определённого результата — и дальше делает следующий выбор: идёт куда-то дальше либо остается спокойном состоянии, что тоже важно и полезно», — сказала Сальникова.