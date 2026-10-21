Психолог Центра Рошаля рассказала, как распознать сезонную хандру у подростка

21 октября 2026, 14:45

оригинал Н. Кравченко (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

В Подмосковье в разгаре осень, когда рано темнеет, мало солнца, а у подростка растёт учебная нагрузка. Он становится вялым, а родители списывают это на лень или переходный возраст.





Но иногда за этим стоит сезонная хандра – состояние, которое требует внимания. О том, как отличить обычную усталость от тревожного сигнала, рассказала медицинский психолог Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля Наталья Кравченко.

«При обычной усталости вялость – периодическая, настроение меняется в течение дня, сон восстанавливает силы, аппетит сохранён, а общение с друзьями не прекращается. Сезонная хандра – это подавленное настроение почти каждый день, потеря интереса к тому, что раньше нравилось, нарушения сна, изменения аппетита, постоянная усталость даже после отдыха, раздражительность и плаксивость без причины, падение успеваемости, жалобы на головную боль или боль в животе», – перечислила врач.

Н. Кравченко (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

«Что могут сделать родители? Гуляйте днём даже в пасмурную погоду, включайте дома яркое освещение, соблюдайте режим сна. Обеспечьте подростку любую физическую активность по 30-60 минут в день. В питание добавьте продукты, богатые триптофаном, – бананы, орехи, сыр, индейку, овсянку, омега-3 и витамин D по назначению врача. Меньше сахара и фастфуда. В общении не давите вопросами, что случилось, – это вызывает защиту. Будьте рядом, слушайте без осуждения, не обесценивайте проблемы подростка, чтобы он понимал, что не один», – посоветовала Кравченко.