«Самый страшный яд»: Психолог назвала три шага, которые помогут победить любую пассивную агрессию

21 октября 2026, 13:29

Психолог Белкина: пассивная агрессия для психики — самый страшный яд

Фото: iStock/Drazen Zigic

Вы выходите из разговора, в котором никто не повышал голос и не сказал ни одного грубого слова, — и чувствуете себя отравленным. Формально предъявить нечего: собеседник был вежлив. Но осадок остался, и он реальный.





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» заявила, что в таком случае стоит говорить о механизмах пассивной агрессии — социально одобряемой формы насилия, которая бьёт «вторым смыслом», оставляет жертву без объекта для защиты и заставляет её сомневаться в собственной адекватности.





«Человек не ругался и не повышал голос, а вы выходите из разговора как будто отравленными. Где был яд — в форме. Это пассивная агрессия, и её главная особенность в том, что она ранит не прямым текстом, а "вторым смыслом"», — сказала она.

«Прямое оскорбление можно оспорить, обидеться на него, потребовать объяснений. У недосказанности нет объекта для защиты — и психика заполняет пустоту самым болезненным сценарием. Агрессор остаётся "хорошим": он же не кричал. Жертва же оказывается в позиции "слишком чувствительной" или "неблагодарной", если попробует возразить. Так ответственность за конфликт незаметно перекладывается на того, кому и без того больно», — объяснила Белкина.

Перестать стыдиться и оправдывать кого-то: стыд здесь — сигнал, что вас приучили не замечать собственный дискомфорт. Если после разговора вам плохо — это факт, и он не требует «доказательств» в виде прямых оскорблений.

стыд здесь — сигнал, что вас приучили не замечать собственный дискомфорт. Если после разговора вам плохо — это факт, и он не требует «доказательств» в виде прямых оскорблений. Назвать самое плохое, что увиделось: например, «меня назвали толстой», «со мной не хотят дружить», «я его бешу». Дайте этому место в реальности, потому что пока страх сидит в тумане, он управляет вами. Сформулированное прямо — даже если кажется преувеличением — уже не так страшно.

например, «меня назвали толстой», «со мной не хотят дружить», «я его бешу». Дайте этому место в реальности, потому что пока страх сидит в тумане, он управляет вами. Сформулированное прямо — даже если кажется преувеличением — уже не так страшно. Соизмерить фантазию с реальностью: есть ли подтверждение? Если есть, это нужно вытащить в открытую и обработать. Если нет, значит, дело не в вас.

«Пассивная агрессия — это про власть. Агрессор не хочет нести ответственность за прямой конфликт, поэтому "стреляет" так, чтобы жертва сама себя наказала», — заключила психолог.