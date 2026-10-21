Психолог объяснила, почему бабушкины соленья стали новым трендом у зумеров

21 октября 2026, 13:24

Психолог Чугунова: банки с соленьями помогают зумерам снизить тревожность

Фото: Istock/meteo021

Среди зумеров набирает популярность новый тренд: молодёжь с удовольствием ест бабушкины закрутки и снимает об этом ролики. Интегративный психолог Виктория Чугунова в беседе с 360.ru объяснила, что так молодые люди возвращаются к корням и борются с тревожностью.





По словам специалиста, банки с соленьями для молодого поколения — не просто продукт, а результат, который можно увидеть и потрогать. Это важно, поскольку большая часть жизни зумеров проходит в сети.

«Часто результат остаётся невидимым: лайк, отправленное сообщение, закрытая задача. А банка огурцов стоит на полочке. Её можно потрогать, открыть, кого-то угостить. Ощущение, что я сделал своими руками, очень хорошо снижает тревогу», — пояснила Чугунова.