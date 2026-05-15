«Нестерпимый июль»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных
Москву и Подмосковье ждет резкая смена погодных декораций. Если предстоящие выходные еще порадуют жителей столичного региона комфортным «июньским» теплом с редкими локальными дождями, то уже с понедельника, по прогнозам синоптиков, начнется период «нестерпимой жары».
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что столбики термометров могут не только достичь 30-градусной отметки, но и перешагнуть через нее, установив в центре Москвы настоящую июльскую погоду.
«На выходных ещё возможны локальные грозовые дожди. Главная интрига прогноза связана с началом рабочей недели. Если в выходные воздух будет прогреваться умеренно, то с понедельника погода сделает резкий рывок к летнему зениту. Столбики термометров будут ползти к +30°, а в центре Москвы могут перешагивать эту цифру», — отметил он.
По словам эксперта, с приходом жары дожди станут «редкой и не наблюдаемой вещью».
«Как будто к нам сразу придет июльская погода», — отметил Шувалов.
Отвечая на вопрос ведущей о начале купального сезона, он охладил пыл тех, кто планирует открытие пляжного сезона в столичных водоемах. Несмотря на 30-градусную жару, вода в реках и прудах Подмосковья останется опасной для купания: у солнца просто не хватит времени прогреть ее до комфортного состояния.