«Нестерпимый июль»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных

15 мая 2026, 13:20

Синоптик Шувалов: в Москву и Подмосковье приходит июльская жара

Фото: Istock/arcady_31

Москву и Подмосковье ждет резкая смена погодных декораций. Если предстоящие выходные еще порадуют жителей столичного региона комфортным «июньским» теплом с редкими локальными дождями, то уже с понедельника, по прогнозам синоптиков, начнется период «нестерпимой жары».





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что столбики термометров могут не только достичь 30-градусной отметки, но и перешагнуть через нее, установив в центре Москвы настоящую июльскую погоду.





«На выходных ещё возможны локальные грозовые дожди. Главная интрига прогноза связана с началом рабочей недели. Если в выходные воздух будет прогреваться умеренно, то с понедельника погода сделает резкий рывок к летнему зениту. Столбики термометров будут ползти к +30°, а в центре Москвы могут перешагивать эту цифру», — отметил он.

«Как будто к нам сразу придет июльская погода», — отметил Шувалов.