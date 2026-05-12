Стало известно, сколько доллар будет стоить предстоящим летом

Финансист Смирнов: Доллар будет стоить около 80 рублей к середине лета
К середине предстоящего лета доллар будет стоить 80 рублей, а к осени поднимется до 82 рублей. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.
По его словам, до лета рубль будет крепким. Однако постепенная активизация импорта и сезон отпусков может поспособствовать иностранных валют.
«На противоположной чаше весов — смягчение денежно-кредитных условий. В июне ЦБ может опустить ключевую ставку до 14%. Системное давление на рубль увеличится — снижение ставок делает сбережения в нацвалюте менее привлекательным, а кредитование, в том числе под импорт — более доступным», — отметил Смирнов в разговоре с «Газетой.Ru».
При этом начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев сказал RT, что рубль после майских праздников продолжает тренд на укрепление.
«Главные факторы поддержки рубля сохраняются в виде высокой ставки ЦБ и ожидания роста профицита торгового баланса во втором квартале благодаря очень комфортным ценам на нефть», — пояснил эксперт.
По его прогнозу, в середине мая цена доллара будет колебаться в пределах 72–76 рублей. К началу лета Соболев не исключил его ослабление ниже недельного прогнозного диапазона 72–76 рублей.