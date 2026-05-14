«Жара»: синоптик рассказала о погоде в Москве на ближайшие дни

14 мая 2026, 10:49

Синоптик Позднякова: на Москву надвигается жара

В предстоящее воскресенье воздух в столичном регионе может прогреться до +26 °C. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, 15 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью будет около +12…+14 °C, а днем воздух прогреется до +20…+22 °C. В выходные будет переменная облачность.





«Днем в субботу есть вероятность кратковременных дождей. Ночью в субботу температура составит +13…+15 °C, а днём — +22…+24 °C. В воскресенье теплее: +14…+16 °C ночью и +25…+26 °C днём», — отметила Позднякова в разговоре с RT.

«Но на погоду в Москве этим летом сильного влияния ждать не стоит. Географически район распространения Эль-Ниньо находится достаточно далеко от Европейской территории России, поэтому прямого влияния Эль-Ниньо не оказывает. Для того чтобы сигнал из тропиков Тихого океана распространился на такое расстояние, нужно несколько месяцев», — пояснила Железнова.