«Несут оружие»: Стала известна причина девиантного поведения школьников на примере подростка из Нижнекамска
Подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей Нижнекамска. Известно, что 13-летний юноша, ранил острием лезвия уборщицу, а затем взорвал петарды на этажах учебного заведения. Молодого человека задержали силами МВД и Росгвардии. В настоящий момент с ним и его родителями проводится работа. К сожалению, такие случаи не единичны, и детская жестокость нередко проявляется в самых грубых формах, которые травмируют не только самого зачинщика, но и окружающих. По мнению психологов, девиантное поведение школьников-подростков формируется из разных факторов, в том числе из отношений внутри семьи.
Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, что зачастую подростки совершают подобные действия из-за внутренних эмоциональных испытаний.
«Это могут быть конфликты с одноклассниками, какая-то травля. Нести оружие в школу, зная, что оно может причинить другим людям страдания — это всегда история, которая имеет природу и основание в семье. Возможно, там ребенок испытывал давление, оскорбления, чувство ненужности, чувство отверженности», — сказала она.
Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников также заявил «Радио 1», что родители зачастую заняты своими делами и не обращают внимания на проблемы своих детей. Он отметил, что подростки пишут ему в социальных сетях о трудностях во взаимоотношениях с родителями, обществом и сверстниками.
«Беда в том, что все заняты. Никто всерьёз не занимается подростками. Неважно, из какой семьи ребёнок: в обычной, нормальной семье такое тоже может случиться. Но проблема в том, что мы нормальную семью понимаем как ту, где есть оба родителя, но это не так. Нормальная семья — это про любовь, про поддержку, про понимание, когда семья вовлечена в процесс жизни, а не когда каждый занимается своим делом и только после таких инцидентов вспоминает, что у них есть ребёнок», — высказался специалист.
Практикующий психолог Лидия Антонович в беседе с «Радио 1» объяснила, что подобные ситуации уменьшатся в количестве, если между подростком и родителями будет доверие. Эксперт дала взрослым несколько советов, которые помогут сохранить теплые и доверительные отношения с ребенком:
- Слушайте активно и без осуждения;
- Задавайте открытые вопросы, которые потребуют развернутого ответа;
- Избегайте лекций и нравоучений;
- Признавайте чувства подростка, поверьте в их реальность;
- Уважайте личное пространство и конфиденциальность;
- Будьте честными и последовательными;
- Проводите время вместе, руководствуясь общими интересами;
- Ищите профессиональную помощь, если она необходима.