«Несут оружие»: Стала известна причина девиантного поведения школьников на примере подростка из Нижнекамска

22 января 2026, 13:31

Психотерапевт Заников: детские преступления происходят из-за равнодушия в семье

Фото: Istock/tatyana_tomsickova

Подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей Нижнекамска. Известно, что 13-летний юноша, ранил острием лезвия уборщицу, а затем взорвал петарды на этажах учебного заведения. Молодого человека задержали силами МВД и Росгвардии. В настоящий момент с ним и его родителями проводится работа. К сожалению, такие случаи не единичны, и детская жестокость нередко проявляется в самых грубых формах, которые травмируют не только самого зачинщика, но и окружающих. По мнению психологов, девиантное поведение школьников-подростков формируется из разных факторов, в том числе из отношений внутри семьи.





Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, что зачастую подростки совершают подобные действия из-за внутренних эмоциональных испытаний.





«Это могут быть конфликты с одноклассниками, какая-то травля. Нести оружие в школу, зная, что оно может причинить другим людям страдания — это всегда история, которая имеет природу и основание в семье. Возможно, там ребенок испытывал давление, оскорбления, чувство ненужности, чувство отверженности», — сказала она.

«Беда в том, что все заняты. Никто всерьёз не занимается подростками. Неважно, из какой семьи ребёнок: в обычной, нормальной семье такое тоже может случиться. Но проблема в том, что мы нормальную семью понимаем как ту, где есть оба родителя, но это не так. Нормальная семья — это про любовь, про поддержку, про понимание, когда семья вовлечена в процесс жизни, а не когда каждый занимается своим делом и только после таких инцидентов вспоминает, что у них есть ребёнок», — высказался специалист.