Напавшего на школу в Нижнекамске госпитализировали в тяжёлом состоянии
Напавшего на сотрудницу школы в Нижнекамске 13-летнего Даниса госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По информации следствия, подросток получил травмы после выстрела из сигнального устройства. Также установлено, что ранее, предположительно в августе 2025 года, он высказывал угрозы прийти 1 сентября в школу с огнестрельным оружием.
При этом учителя положительно характеризуют семью школьника. Сам Данис, по их словам, являлся обычным подростком — иногда мог дерзить педагогам, но в целом не выделялся на фоне других учеников.
