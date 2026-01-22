Напавшим на лицей в Нижнекамске оказался семиклассник Данис
Подростка, совершившего нападение на лицей в Нижнекамске, зовут Данис, он учился в седьмом классе. При задержании у него изъяли нож, маску и тактические перчатки.
Как сообщает Telegram-канал Baza, по словам одноклассников, мальчик был замкнутым и странным, мало общался с окружающими. Ученики также утверждают, что Данис проявлял интерес к теме насилия, «терроров» и смотрел пугающие видеоролики. При этом в день происшествия он не вызывал подозрений: пришёл на классный час и вел себя обычно, после чего незаметно исчез.
Предположительно, он ушёл, чтобы переодеться и подготовиться к нападению. Обстоятельства произошедшего и мотивы подростка продолжают выяснять правоохранительные органы.
