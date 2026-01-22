В Татарстане школьник подлил игрушечные реактивы в напитки одноклассникам

22 января 2026, 12:56

Фото: iStock/angelp

В Татарстане школьник из лицея «Алгоритм» в деревне Куюки устроил инцидент с химическими реактивами. Семиклассник принёс на уроки реактивы из игрушечного набора и подмешал их одноклассникам в напитки.