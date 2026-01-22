В Татарстане школьник подлил игрушечные реактивы в напитки одноклассникам
В Татарстане школьник из лицея «Алгоритм» в деревне Куюки устроил инцидент с химическими реактивами. Семиклассник принёс на уроки реактивы из игрушечного набора и подмешал их одноклассникам в напитки.
Как сообщает Telegram-канал Mash, после употребления «зелья» несколько детей госпитализировали, но их жизни сейчас вне опасности. С самим учеником провели серьёзную профилактическую беседу — к нему приходили сотрудники полиции.
Ранее стало известно, что напавшего на школу ученика из Нижнекамска госпитализировали в тяжелом состоянии. Он получил ранение от выстрела из сигнального устройства.
Читайте также: