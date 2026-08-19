«Нет места в доме»: Психолог перечислила методы, которые помогут справиться с синдромом накопительства
Психолог Кардиакос: с синдромом накопительства нужно бороться не радикально
Шкаф не закрывается. На столе невозможно работать. В телефоне — 40 тысяч скринов, которые страшно удалить. Если вы узнали себя, скорее всего, вы столкнулись с накопительством — тем самым «синдромом Плюшкина». Психологи предупреждают: когда вещи начинают вытеснять жизнь, это уже не привычка, а симптом.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что решать проблему надо тогда, когда она начинает мешать.
«Норма — это не общепризнанная оценка "много или мало". Норма — это та, что внутри нас. Если вам действительно начинает это мешать, если это напрягает — значит, появилась мысль, и пора действовать», — пояснила она.Психолог дала несколько советов-практик по тому, как справиться с синдромом Плюшкина.
- Одна вещь в день: этот метод помогает снять остроту тревоги.
«Раз в день находите одну вещь, с которой готовы расстаться и не выбрасываете сразу, а кладете в лоток», — сказала Кардиакос.
Ключевой вопрос, который стоит задать себе: возобновляемо ли это? То есть можете ли вы себе купить ещё одну такую же вещь? Если да, то и расстаться можете.
- Расхламление с выгодой: метод помогает переключить внимание с потери на приобретение.
«Можно сместить внимание: предложить себе не выбросить вещь, а заработать. Здесь идет совершенно другое восприятие — мы не теряем, а продаем», — поделилась собеседница.
- Создание коллекции (вместо хаоса): метод самый экологичный и даже красивый.
«Создайте упорядочение, коллекцию. Вместо десятков тысяч коробок с обувью, которые вызывают тревогу, стыд и страх перед уборкой, позвольте себе посмотреть на это иначе. Идея о коллекции, позволяет посмотреть на вещи по-другому: где-то упорядочить, где-то — отбросить одну из коробочек, потому что она в эту коллекцию уже не вписывается. Вы начинаете более бережно и красиво расставлять вещи. И даже отвлекаетесь от других, потому что они уже несут меньше ценности, чем коллекционные предметы», — объяснила психолог.По совету Анастасии Кардиакос, стоит начать с малого, ведь задача — не избавиться от вещей, а вернуть себе контроль над пространством и жизнью.