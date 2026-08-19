«Нет места в доме»: Психолог перечислила методы, которые помогут справиться с синдромом накопительства

19 августа 2026, 16:59

Психолог Кардиакос: с синдромом накопительства нужно бороться не радикально

Фото: istockphoto/Victor Golmer

Шкаф не закрывается. На столе невозможно работать. В телефоне — 40 тысяч скринов, которые страшно удалить. Если вы узнали себя, скорее всего, вы столкнулись с накопительством — тем самым «синдромом Плюшкина». Психологи предупреждают: когда вещи начинают вытеснять жизнь, это уже не привычка, а симптом.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что решать проблему надо тогда, когда она начинает мешать.





«Норма — это не общепризнанная оценка "много или мало". Норма — это та, что внутри нас. Если вам действительно начинает это мешать, если это напрягает — значит, появилась мысль, и пора действовать», — пояснила она.

Одна вещь в день: этот метод помогает снять остроту тревоги.

«Раз в день находите одну вещь, с которой готовы расстаться и не выбрасываете сразу, а кладете в лоток», — сказала Кардиакос.

Расхламление с выгодой: метод помогает переключить внимание с потери на приобретение.

«Можно сместить внимание: предложить себе не выбросить вещь, а заработать. Здесь идет совершенно другое восприятие — мы не теряем, а продаем», — поделилась собеседница.

Создание коллекции (вместо хаоса): метод самый экологичный и даже красивый.

«Создайте упорядочение, коллекцию. Вместо десятков тысяч коробок с обувью, которые вызывают тревогу, стыд и страх перед уборкой, позвольте себе посмотреть на это иначе. Идея о коллекции, позволяет посмотреть на вещи по-другому: где-то упорядочить, где-то — отбросить одну из коробочек, потому что она в эту коллекцию уже не вписывается. Вы начинаете более бережно и красиво расставлять вещи. И даже отвлекаетесь от других, потому что они уже несут меньше ценности, чем коллекционные предметы», — объяснила психолог.