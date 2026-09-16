«Нет ничего страшного»: Врач рассказала, как подготовить ребёнка к профосмотру

16 сентября 2026, 16:08

Врач Морозова: перед профосмотром ребенка надо морально успокоить

Фото: iStock/Katrina Wittkamp

Волнение перед врачами, письменное согласие, споры о венозной крови и справка, без которой не обойтись на физкультуре. Казалось бы, обычный школьный медосмотр — но именно вокруг него возникает больше всего вопросов у родителей. Как подготовить ребёнка?





Заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним Красногорской клинической больницы Юлия Морозова в беседе с «Радио 1» заявила, что родителей заранее информируют о планируемом профилактическом осмотре.





«Мама должна подготовить ребёнка и объяснить, что в этом нет ничего страшного, что все будет в привычной обстановке и с другими ребятами», — сказала она.

«Ребята перед дверью стоят и спрашивают, что будет, мы их успокаиваем. А маленьких детей порой надо обнять, утешить. В детских садах самых младших — двухлеток, воспитатели за ручку приводят, на коленочки сажают. Со всеми детками мы работаем индивидуально, в зависимости от возраста», — рассказала она.

«Учителя распространяют согласие на профосмотр через родительские чаты. Мама распечатывает, подписывает, передаёт учителю, а учитель — школьному медику. С 15 лет дети могут самостоятельно давать согласие на профосмотр. Но мы это не особо приветствуем, потому что дети отказываются, не понимая всей сути. Отказы от родителей тоже происходят. Ещё появилось новое возражение: родители не хотят, чтобы у детей брали венозную кровь, хотят из пальчика. А с 10 лет мы берём кровь только из вены. Приходится проговаривать, что венозная кровь — наиболее информативный метод исследования», — пояснила врач.

«Нужно комплексно этим заниматься, не пускать на самотёк. Задействовать детей в кружках и секциях, показывать собственным примером. Физическая активность, правильное питание, ограничение гаджетов, организация времени на свежем воздухе, закаливание — все это поможет», — заключила Юлия Морозова.