Врач развеял один популярный миф об ужине
Врач Гаврикин: можно легко поужинать за два-три часа до сна
Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин опроверг популярное утверждение о том, что есть после 18:00 нельзя. Об этом стало известно 15 сентября.
По словам специалиста, это миф. Он пояснил, что ключевое значение имеет не время приема пищи, а суммарная калорийность рациона за день, пишет портал VSE42.RU.
Гаврикин отметил, что ужин за два-три часа до сна вполне допустим и даже может быть полезным, если он легкий. Главное, по его словам, — не переедать на ночь и не употреблять тяжелую пищу.
Ранее диетолог предупредила о неочевидной опасности холода в квартире до включения батарей. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: