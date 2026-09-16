Врач развеял один популярный миф об ужине

16 сентября 2026, 15:25

Врач Гаврикин: можно легко поужинать за два-три часа до сна

Фото: istockphoto/M-Production

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин опроверг популярное утверждение о том, что есть после 18:00 нельзя. Об этом стало известно 15 сентября.